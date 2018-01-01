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Репортаж зі шприцем у вені: Пекельна робота
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- Категорія: Здоров'я
- Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 09:36
У напівсвітлі куточка чергової медсестри помічаю господарку у незвичному положенні – ноги випрямлені, голова закинута на спинку стільця. Підходжу: очі заплющені – мабуть, спить, потихеньку відступаю, аби не турбувати.
- Слухаю, - несподівано озивається „спляча”, по голосу впізнаю нашу медичну сестру, що годину тому ставила крапельниці.
- Просто хотів поговорити... Вибачте, бачу, ви натомилися.
- Не те слово, ноги гудуть, - медичка зручно сіла на стілець. – Хворих додалось, а нас менше – четверо колег на лікарняному.
- У вас пекельна робота, платять хоч достойно?
- Ви звернули увагу на брак молоді: одна – друга і усе. А медучилищ у нас вистачає: Ніжинське, Конотопське, Прилуцьке, Чернігівське. Знаєте, де діваються юні випускниці? Більшість з них вирушають за кордон. Наприклад, з Новгород-Сіверським медичним коледжем поляки уклали угоду. Там студенти, крім звичної програми, опановують ще і польську, аби могли працювати у їх лікарняних закладах. А чому б і ні – платня ледь не вдесятеро вища за нашу. Така ж ситуація з коледжем у Києві, тільки столичних випускниць ваблять роботою у Німеччину. Там оплата ще вища.
Працювати за нашу зарплату при таких навантаженнях охочих усе менше.
- Давайте, зробимо інтерв’ю.
- Ні, ні і ні! Як бажаєте, розмову продовжимо, але проти будь-якої публікації зі згадуванням мого імені. Маю досвід - подруга на День медпрацівника сказала кілька слів через газету – і почалось: „Чому згадала про Галину, а промовчала про Ніну, зачепила одну проблему, а обійшла увагою іншу”. „Стригли” приятельку довго...
- Як скажете.
- Дозвольте запитати самій. Чи знаєте, скільки за час пандемії захворіло на коронавірус медпрацівників? Скажу, понад 37 тисяч, з них ”згоріли” щонайменше 450. Держава обіцяла суттєво підвищити оплату медпрацівникам, хто безпосередньо обслуговує хворих на COVID-19, а родинам померлих від контактів з ними передбачалися грошові виплати. Не стану називати, скільки осиротілих сімей отримали те обіцяне.
- Що ж тримає вас і колег на такій роботі?
- Як про мене, то на цю професію надихнула романтика юності, мріяла повертати здоров’я хворим. Так воно і стало, вже скоро почала переживати за стан пацієнтів. Серед них з’являлися ті, за кого вболівала більше. Повертаюся, бувало, на чергування після вихідних, хвилююся: як там наш дудусь з третьої палати, чи дівчисько із другої – може, уже виписались. І так кожного разу. Але це лікарня, тут трапляється і найгірше, тоді боляче...
- Втомлюємося не тільки від біготні, бачите, ми не ходимо – усе підтюпцем, підтюпцем. Більше втомлює наша екіпіровка – ми, як кокони шовкопряду. Не завжди пізнаємо одна одну. Бачимо лише очі, це справжні тортури.
- Хто наймолодші? Це наші щебетушки - Таня Солодько і Люда Луговик. А найдосвідченіші - Ірина Білозор, Ніна Гонтар, Валентина Чернякова.
До речі, ви знаєте, молодь, звісно, учиться у старших, а буває, вони подивують своїми знаннями – усе ж не так давно з ліцеїв.
Борис Бобришев
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