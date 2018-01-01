/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Спортивна сторінка Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:08

10 квітня, як і анонсував «Порадник», на льодовій арені «Термінал» у м.Бровари, о 22 годині відбувся матч-реванш між командами ХК «Бахмач» та ХК «Ромни».



І хоча попередню гру наша команда програла, кінцевий рахунок цієї зустрічі 14:10 на користь ХК «Бахмач», говорить за майстерність наших хокеїстів. А ще про витривалість і бійцівські якості, адже, враховуючи вартість оренди льодового майданчика, зустіч тривала 3 періоди по 30 (!) хвилин.



Тож команда ХК «Бахмач» заслуговує на те, щоб назвати її поіменний склад:



Гуреєв Олександр,

Верхоляк Євген,

Копа Ярослав,

Сторубльов Олександр,

Живодір Сергій,

Кадема Василь,

Мицик Микола,

Власенко Сергій,

Малашенко Олександр,

Шекера Віталій.



Кращий гол зустрічі - у Василя Кадеми, найрезультативнішим виявився Олександр Сторубльов (3 закинутих шайби на його рахунку).



То ж вітаємо бахмачан-хокеїстів із заслуженою перемогою!



Микола Мицик,

голова БРО ФСТ «Колос»



Від редакції: як нам стало відомо із надійних джерел, роменчан не влаштував результат цієї зустрічі, і, з великою вірогідністю, на нас чекає ще один захопливий двобій!



«Порадник» обов`язково надасть вболівальникам дату і час зустрічі - слідкуйте за публікаціями на шпальтах газети, на нашій сторінці в інтернет: https://poradnik.org.ua та на сторінці у Фейсбук!