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Перемога бахмачан у матчі-реванші з Ромнами
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- Категорія: Спортивна сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:08
10 квітня, як і анонсував «Порадник», на льодовій арені «Термінал» у м.Бровари, о 22 годині відбувся матч-реванш між командами ХК «Бахмач» та ХК «Ромни».
І хоча попередню гру наша команда програла, кінцевий рахунок цієї зустрічі 14:10 на користь ХК «Бахмач», говорить за майстерність наших хокеїстів. А ще про витривалість і бійцівські якості, адже, враховуючи вартість оренди льодового майданчика, зустіч тривала 3 періоди по 30 (!) хвилин.
Тож команда ХК «Бахмач» заслуговує на те, щоб назвати її поіменний склад:
Гуреєв Олександр,
Верхоляк Євген,
Копа Ярослав,
Сторубльов Олександр,
Живодір Сергій,
Кадема Василь,
Мицик Микола,
Власенко Сергій,
Малашенко Олександр,
Шекера Віталій.
Кращий гол зустрічі - у Василя Кадеми, найрезультативнішим виявився Олександр Сторубльов (3 закинутих шайби на його рахунку).
То ж вітаємо бахмачан-хокеїстів із заслуженою перемогою!
Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»
Від редакції: як нам стало відомо із надійних джерел, роменчан не влаштував результат цієї зустрічі, і, з великою вірогідністю, на нас чекає ще один захопливий двобій!
«Порадник» обов`язково надасть вболівальникам дату і час зустрічі - слідкуйте за публікаціями на шпальтах газети, на нашій сторінці в інтернет: https://poradnik.org.ua та на сторінці у Фейсбук!
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