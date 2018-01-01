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Головна Категорії статей Спортивна сторінка Перемога бахмачан у матчі-реванші з Ромнами

Перемога бахмачан у матчі-реванші з Ромнами

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Категорія: Спортивна сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:08

10 квітня, як і анонсував «Порадник», на льодовій арені «Термінал» у м.Бровари, о 22 годині відбувся матч-реванш між командами ХК «Бахмач» та ХК «Ромни».


І хоча попередню гру наша команда програла, кінцевий рахунок цієї зустрічі 14:10 на користь ХК «Бахмач», говорить за майстерність наших хокеїстів. А ще про витривалість і бійцівські якості, адже, враховуючи вартість оренди льодового майданчика, зустіч тривала 3 періоди по 30 (!) хвилин.


Тож команда ХК «Бахмач» заслуговує на те, щоб назвати її поіменний склад:


Гуреєв Олександр,
Верхоляк Євген,
Копа Ярослав,
Сторубльов Олександр,
Живодір Сергій,
Кадема Василь,
Мицик Микола,
Власенко Сергій,
Малашенко Олександр,
Шекера Віталій.


Кращий гол зустрічі - у Василя Кадеми, найрезультативнішим виявився Олександр Сторубльов (3 закинутих шайби на його рахунку).


То ж вітаємо бахмачан-хокеїстів із заслуженою перемогою!


Микола Мицик,
голова БРО ФСТ «Колос»


Від редакції: як нам стало відомо із надійних джерел, роменчан не влаштував результат цієї зустрічі, і, з великою вірогідністю, на нас чекає ще один захопливий двобій!


«Порадник» обов`язково надасть вболівальникам дату і час зустрічі - слідкуйте за публікаціями на шпальтах газети, на нашій сторінці в інтернет: https://poradnik.org.ua та на сторінці у Фейсбук!

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