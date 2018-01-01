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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наша пам'ять Опубліковано: П'ятниця, 05 червня 2020, 09:39

Минулої неділі виповнились дев’ятини трагічної смерті Валерія Миколайовича Давиденка. Чисельні його соратники, однодумці і колеги зібралися на поминальний обід. Від слів молитви священика Спасо-Преображенського храму - отця Віктора: „Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас...”, - в душі стало ще скорботніше. У печальній тиші кожен згадував небіжчика про себе, потім ділилися пам’ятними миттєвостями спілкування із народним депутатом на загал.



Недавня голова районної державної адміністрації Тетяна Неділько відгукнулася про Валерія Миколайовича, як про справжнього і народного депутата, і чоловіка, і друга, і головне, справжню людину. За її переконанням, з його загибеллю втратив і район, і область, і Україна.



Знайшлися теплі слова на адресу померлого у керівника Батуринської об’єднаної громади Леоніда Душі і помічника нардепа Володимира Мельника. Голова районної ради Микола Іванюк запропонував увіковічнити пам’ять померлого хвилиною мовчання. Його колега з приставкою ”екс” - Володимир Сорока пригадав неформальний - людський його підхід до розв’язання найскладніших проблем.



Начальник станції Олександр Примак зазначив, що Валерій Давиденко допомагав не лише педагогам, медикам та аграріям, підставляв він плече і залізничникам. Звернув увагу на особливість народного обранця відвідувати виборців Бахмаччини не епізодично раз на рік – з ним можна було зустрітися практично щомісяця, а то і частіше.



Городищенська сільська голова Валентина Тишенко, розчулившись, не завершила спогад, але встигла розповісти про перше знайомство з майбутнім нардепом, пригадала пам’ятний 2007 рік, сільській сход у морозному клубі і зворушливе знайомство громади з Давиденком.



Наталія Вернигора – Голінська сільська голова подякувала проведінню, що послало у село нового керівника ТОВ. З приходом Валерія Миколайовича почали розв’язуватися соціальні проблеми, а серед них і досить складні. Голінка дочекалася нарешті газифікації, асфальтівка з’єднала із сусіднім Гайвороном, дитячий садочок забезпечений повноцінним харчуванням, заклади культури мають все необхідне для повноцінної роботи.

Її колега – Бахмацька сільська голова Наталія Гришко теж поділилася спогадами про плідну співпрацю з колишнім директором ТОВ”СП”Агродім” Валерієм Давиденком. І хоча його з нами вже немає, Наталія Борисівна вірить, що їх спільний задум – сільська амбулаторія все ж прийме згодом своїх пацієнтів. Це стане ще одним пам’ятником людині, яка так багато зробила для розвитку Бахмацької сільської громади.



Депутат обласної ради Валерій Колоша, хто мав найтісніші ділові стосунки з народним депутатом, поділився своїми спогадами. Він висловив припущення, що такого депутата, як Валерій Давиденко, наш край може вже ніколи не обрати. Нагадав про цілеспрямованість і щирість загиблого, що був він людиною активною і у державотворенні і у політиці, наполегливо захищав інтереси виборців...



Світлана Мельник - голова районної державної адміністрації призвала слідувати прикладу депутата Верховної Ради України Валерія Миколайовича Давиденка у його прагненні бути корисним для суспільства, для держави. Закликала гуртом працювати на благо району, Чернігівщини...



Трагічна передчасна смерть Валерія Давиденка вразила кожного з присутніх, відчувалось, що присутні ще не оговталися від несподіваної втрати. Висловлювали щирі співчуття рідним і близьким, обіцяли пам`ять про нього у своїх серцях залишити назавжди.



Бахмаччині ще довго не вистачатиме Валерія Давиденка, не стільки як політика, нардепа, вмілого аграрія, а як справжньої людини – щедрої, відгукливої, щирої...



Поминальну трапезу знову молитвою завершував отець Віктор: „ Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас...”



Борис Сєдач



P.S. Один із стільців на поминальному заході залишився вільним - Микола Булах, директор ТОВ „Старт”, несподівано мав виїхати до Києва. Це при тому, що завдячуючи саме його ініціативі, шанувальники Валерія Миколайовича Давиденка зібралися гуртом. Прибули не лише з усіх куточків Бахмаччини, а й з обласного центра, щоб віддати належне світлій пам’яті спочилого нашого обранця.



На світлинах:

Зверху - покійний Валерій Давиденко у Верховній Раді.

Внизу - один з найсучасніших елеваторів України отримав прописку у с.Бахмачі, завдячуючи Валерію Давиденку.