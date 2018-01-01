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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:36

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою збереження діючої маршрутної мережі, задоволення потреб громадян у якісних і безпечних перевезеннях виконавчим комітетом Бахмацької міської ради розроблено проєкт рішення «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування» та аналіз регуляторного впливу даного акта.



Даний проєкт регуляторного акта забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та принципів державної регуляторної політики.



Проєкт рішення Бахмацької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування», аналіз регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному сайті Бахмацької міської ради http://bakhmach-mr.gov.ua/.



Для прийняття відповідного рішення міською радою та її виконавчим комітетом просимо бахмачан, керівників підприємств, установ та організацій, політичних партій взяти активну участь в процесі обговорення та подавати пропозиції у письмовій формі в Бахмацьку міську раду за адресою: вул. Соборності, 42 або за тел.: 2-15-04. Пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування.