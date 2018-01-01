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Головна Категорії статей Вісті звідусіль З 15 лютого 2023 року на Чернігівщині встановлено заборону на вилов щуки

З 15 лютого 2023 року на Чернігівщині встановлено заборону на вилов щуки

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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: Вівторок, 14 лютого 2023, 14:41

Чернігівський рибоохоронний патруль повідомляє, що з 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського та спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об'єктах встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.


Щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів.


З метою захисту плідників у переднерестовий та нерестовийперіоди, термін нерестової заборони на вилов щуки має поширюватися не тільки на період відкладення ікри, але й на час переднерестової активності.


За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Штраф за одну незаконно виловлену щуку становить 3 468 гривень.


Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівськогорибоохоронного патруля(099)112-13-44(цілодобово).


Довідкова інформація:


З 1 листопада 2022 року на території Чернігівської області встановлено заборону на вилов риби у зимувальних ямах. З 1 грудня 2022 року на території області розпочалась заборона на лов раків.

Джерело:сайт Чернігівського рибоохоронного патруля

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