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Захід Всеукраїнського соціального проєкту «Ми українці — всі одна родина» від SWEET.TV і «Садиба Мьюзік»
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Четвер, 26 червня 2025, 09:45
Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV та агенція івентів «Садиба Мьюзік» запрошують всіх бажаючих на захід, який об’єднує родини та українців.
1 жовтня 2024 року стартував Всеукраїнський соціальний проєкт «Ми українці — всі одна родина» для родин України. Мета проєкту — об’єднати українців, створити дружнє ком’юніті, інтегрувати ВПО-родини в соціальне життя громад, налагодити дружні теплі стосунки та знайти нових друзів. Також завдяки проєкту родини зможуть проявити свої таланти, дізнатись більше про родовід та історію рідного краю.
У рамах проєкту учасники могли обрати один з 6 конкурсів. Це конкурси віршів та пісень про родину, оповідань, саморобок та вишивання. А також конкурс «Родинне дерево», мета якого — розширити знання родини про своїх пращурів, дослідити родинні легенди, історії.
Конкурс викликав ажіотаж у громадах, бо став гарним привідом відволіктись від повсякденності та зануритись у творчість всією родиною та навіть громадою, дізнатись один про одного більше, відкрити нові таланти та проявити себе.
І ось 29 червня 2025 року у місті Бахмач відбудеться захід, на якому виступлять 7 родин, що були обрані представниками громад за результатами конкурсних робіт. Саме вони виборюватимуть звання «Родини — переможниці громади». На сцені на них чекають цікаві конкурси, вікторини, а на глядачів — гарний настрій, чудовий концерт із зірковими гостями та позитивні емоції.
Тож приходьте на свято родини 29 червня о 15:00 до МБК. Вхід вільний.
Під час війни дуже важлива наша згуртованість, підтримка одне одного, допомога тим, хто того потребує. Завдяки цьому Україна вистояла, завдяки цьому ми маємо перемогти. Все буде Україна.
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