Останні публікації
- 15 лютого для воїнів-афганців - це свято із свят
- За крок до ЮВІЛЕЮ!!!
- Спасибо от души
- Укрпошта запрошує за «вакциновану тисячу» передплатити «Порадник» та інші цікаві видання
- Повідомлення про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»
- Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
- З чого починалося
- А льон цвіте …
- "Економія" на захисниках ?
- Хибний виклик - помилка чи злочин?
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
За крок до ЮВІЛЕЮ!!!
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:43
Курінська ветеранська родина відзначиала день народження 99-річного фронтовика Івана Івановича Савченка. Ветерана Великої Вітчизняної війни привітали Бахмацький міський голова Павло Шимко, голова міської ветеранської організації Лілія Гриценко, Курінський сільський староста Леонід Вдовенко, голова сільської ради ветеранів Василь Слабій. Завітали депутат міської ради Світлана Шатан і представниця ПСП «АВАНГАРД» Наталія Рудько.
Як заведено, прибули з гостинцями і подарунками. Директор ПСП „Авангард” Василь Булах передав 99-літньому іменинникові вироби ковбасного цеху і мішок цукру. Решта гостей, крім всього, вітали колишнього фронтовика квітами.
Очікували, що увага поважних гостей, їх щирі привітання, розчулять курінського довгожителя. Так воно і вийшло, тільки Іван Іванович ще більше розхвилював гостей. Не дивлячись на більш ніж поважний вік, на палички у руках здивував оптимізмом і світлим поглядом у завтрашній день. До речі, нагадав, що метал його нагород не лише на грудях – ветеран ще й досі носить уламок ворожого фугасу під власним серцем. Чи могли фашисти перемогти таких героїв, звісно, ні!
Так не хотілося залишати ошатну оселю нашого земляка-фронтовика, кожен сподівався, що буде нагода завітати сюди ще і на 100-річчя захисника Вітчизни.
Дай, Бог, зустрітися через рік, доземний уклін ВАМ, ветеране.
Василь Слабій, голова сільської ради ветеранів. с. Курінь
Детальніше...