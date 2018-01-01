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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:43

Курінська ветеранська родина відзначиала день народження 99-річного фронтовика Івана Івановича Савченка. Ветерана Великої Вітчизняної війни привітали Бахмацький міський голова Павло Шимко, голова міської ветеранської організації Лілія Гриценко, Курінський сільський староста Леонід Вдовенко, голова сільської ради ветеранів Василь Слабій. Завітали депутат міської ради Світлана Шатан і представниця ПСП «АВАНГАРД» Наталія Рудько.



Як заведено, прибули з гостинцями і подарунками. Директор ПСП „Авангард” Василь Булах передав 99-літньому іменинникові вироби ковбасного цеху і мішок цукру. Решта гостей, крім всього, вітали колишнього фронтовика квітами.



Очікували, що увага поважних гостей, їх щирі привітання, розчулять курінського довгожителя. Так воно і вийшло, тільки Іван Іванович ще більше розхвилював гостей. Не дивлячись на більш ніж поважний вік, на палички у руках здивував оптимізмом і світлим поглядом у завтрашній день. До речі, нагадав, що метал його нагород не лише на грудях – ветеран ще й досі носить уламок ворожого фугасу під власним серцем. Чи могли фашисти перемогти таких героїв, звісно, ні!



Так не хотілося залишати ошатну оселю нашого земляка-фронтовика, кожен сподівався, що буде нагода завітати сюди ще і на 100-річчя захисника Вітчизни.



Дай, Бог, зустрітися через рік, доземний уклін ВАМ, ветеране.



Василь Слабій, голова сільської ради ветеранів. с. Курінь