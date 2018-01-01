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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 13 березня 2023, 12:39

12 березня 2023 року Чернігівським рибоохоронним патрулем в ході рибоохоронного рейду на водоймах Ніжинського району викрито грубе порушення Правил рибальства.



На р. Сейм, поблизу с. Кербутівка Височанської громади житель м. Бахмач ловив рибу за допомогою 5 од. заборонених знарядь лову: 3 од. сіток зяберних (одностінних) та 2 од. сіток поріжних. В протизаконний спосіб порушник добув 8 кг риби: окунь - 24 екз., плітка - 24 екз., щука - 5 екз. та плоскирка - 1 екз. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 132 328 грн.