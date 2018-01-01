Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Бракон"єра з Бахмача піймано!

Бракон"єра з Бахмача піймано!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Понеділок, 13 березня 2023, 12:39

12 березня 2023 року Чернігівським рибоохоронним патрулем в ході рибоохоронного рейду на водоймах Ніжинського району викрито грубе порушення Правил рибальства. 


На р. Сейм, поблизу с. Кербутівка Височанської громади житель м. Бахмач ловив рибу за допомогою 5 од. заборонених знарядь лову: 3 од. сіток зяберних (одностінних) та 2 од. сіток поріжних. В протизаконний спосіб порушник добув 8 кг риби: окунь - 24 екз., плітка - 24 екз., щука - 5 екз. та плоскирка - 1 екз. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 132 328 грн.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове