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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бракон"єра з Бахмача піймано!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 13 березня 2023, 12:39
12 березня 2023 року Чернігівським рибоохоронним патрулем в ході рибоохоронного рейду на водоймах Ніжинського району викрито грубе порушення Правил рибальства.
На р. Сейм, поблизу с. Кербутівка Височанської громади житель м. Бахмач ловив рибу за допомогою 5 од. заборонених знарядь лову: 3 од. сіток зяберних (одностінних) та 2 од. сіток поріжних. В протизаконний спосіб порушник добув 8 кг риби: окунь - 24 екз., плітка - 24 екз., щука - 5 екз. та плоскирка - 1 екз. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 132 328 грн.
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