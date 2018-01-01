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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 11 листопада 2022, 15:06

Згідно науки нумерології час 11:11 на годиннику — символ сприятливого періоду. Поєднання одразу чотирьох одиниць в одному коді обіцяє стрімкі зміни.
А якщо це сталося ще й 11 числа і 11 місяця – це просто Джек ПОТ!
Всі знають як китайці шанують цю дату, влаштовуючі грандіозні розпродажі.
То ж провайдер «OpticOn» не залишився осторонь – і тільки цього дня дарує можливість своїм користувачам-абонентам оплатити послуги інтернету за наступний місяць з 11% знижкою!
То ж тільки цього дня, 11 листопада, прямуйте до офісу провайдера «OpticOn» по вул.Дружби, 4 і сплачуйте за наступний місяць за зниженими цінами – 125 грн за тариф «Соціальний» (до 30 Мб\с), 145 грн за тариф «Оптимальний» (до 60Мб\с) і 200 грн за тариф «Супер» (до 100 Мб\с).
Одна умова – сплачувати потрібно «без здачі».
А всім Оптікон-користувачам – удачі!

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