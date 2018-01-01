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Спасибо от души
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:42
Магазин ТОВ «Старт» давно прельщал своим богатым ассортиментов продуктов и полуфабрикатов, да незадача - далеченько расположен. И вот в день Cвятого Валентина, 14 февраля, ТОВ «Старт» задействовало новое торговое предприятие в помещении бывшего быткомбината (возле «Синево»), которое насыщенностью товарами повторяет прилавки собрата на окраине города. Уже в первый день уютный торговый зал был полон покупателями, которых прельщают и качество, и ассортимент, и щадящие цены. А главное, свежесть продуктов, ведь в Товариществе задействованы собственные цеха по изготовлению полуфабрикатов. Здесь можно приобрести гречаники и чебуреки, налисники и вареники с разной начинкой, пельмени в ассортименте и другие вкусности, которые остается только сварить.
Многих привлекала витрина c запеченными мясными рулетами, домашними колбасами, зельцем. Не удержалась, хотя и на диете, приобрела по кусочку, «кровянки» и «ливерки». Кто поздоровее, могут позволить себе копчености, здесь от них разбегаются глаза. Уже по аромату чувствуется отменное качество и соответствующий вкус. Спасибо создателям этого продовольственного маркета, отблагодарим вас своими посещениями и покупками. Пока нас стращают войной, вы настраиваете нас на мир. Спасибо от души.
Елена Килина,
ветеран труда
На снимке: Наталия Усенко и Светлана Охотник встречают и провожают покупателей доброжелательной улыбкой.
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