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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:00

Погодьтеся, частенько кидаємо камінь у город наших медиків, відшукуючи недоліки у їх клопіткій, відповідальній і напруженій справі. Проте нещодавно на власному досвіді переконалася у високому фахові лікарів колишньої ЦРЛ.



Працюю у столиці, саме там на вахті стався напад різкого болю. Київські доктори півдня возилися зі мною, аби встановити причину. Вирішили ескулапи, що запалився апендицит. Видно, Небеса нашептали мені добиратися додому, умовила тільки ввести знеболююче.



Так-сяк дісталася Бахмача, була субота, зціпивши зуби, вирішила чекати понеділка. Та де там, уранці в неділю до мене прибула швидка. Уже у приймальні отримала прочухану – навіщо терпіла, справа виявилася складніша і небезпечніша. Почувала себе так кепсько, що не все і не всіх можу тепер пригадати. Здається збіглася до мене вся лікарня, переживали за мій стан, та все ж знаходили слова підтримки.



Висловлюю щиру подяку всьому колективу лікарні. Особлива вдячність завідувачці відділенням Р.М.Лобановій, лікарю-гінекологу К.Ф.Смолінському. Спасибі за золоті руки хірургам С.Г.Чалому і П.Г.Ведмідю, за професіоналізм і чуйне ставлення - медичним сестрам К.Д.Котенко і Л.В.Новак, С.М.Барабаш і В.М.Карпусь. Дякую анестезіологам О.В.Троценко і Л.Ю.Киричок.



Показово оперативно прибула «швидка»… Видно, Небеса нашептали мені добиратися додому, бо тільки у нас такі вмілі доктори із золотими руками і дбайливими серцями. Спасибі ВАМ!



Валентина Дорош