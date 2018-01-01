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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 11:06

Здається, бій під Крутами не стих і досі, це майже відчуваю власним серцем. Стало боляче за тих молодих українців, хто повірив тодішнім керманичам і вирушив захищати молоду державу. Як же згадуємо юних захисників України, хто власними грудьми став на заваді ворогові у далекому 1918?



Що відбувається якось не так, усвідомив ще напередодні Крутівських заходів. Спілкуючись з редакторкою одного із обласних видань, з подивом дізнався, що представників тієї газети у Крутах не буде. Мовляв, скільки про те писати? Одне й теж. Подумав, що це хибна думка керівника лише одного видання.



Звично подався на місце подій електричкою, звернув увагу на порожні місця – раніше вагони були переповнені. Колись їхали однодумці з прапорами, з хоругвами, транспарантами. На станції зійшов з кількома пасажирами, але зрадів передчасно, всі вони подалися у село. Продовжив шлях до місця подій у самотності, все ще сподіваючись, що до пам’ятного комплексу люди під’їдуть. Справді, тут було досить людно, але зовсім не так, як збиралися у минулому. З народних депутатів угледів лише незламного нашого обранця Анатолія Гунька. Впізнав земляка Віктора Кошмала – нині чернігівця, постійного учасника всіх значимих подій області.



А от не з`явилися ні представники Уряду, ні чисельні громадські організації. Проігнорували вшанування пам’яті Героїв Крут політичні партії, крім представників Народної, Радикальної та «Європейської солідарності».



Не встиг скінчитися жалобний мітинг, а щільні ряди деяких гостей поквапилися до накритих столів. Один з промовців осоромив нетерплячих, скориставшись мікрофоном, та це не подіяло…



У вухах лунали слова про відправлених до ст. Крути 300 виснажених юнаків 1-ї Української військової школи. Про 5-ти годинний бій між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував всього близько 500—600 вояків.



Не всім героям судилося повернутися з тієї запеклої сутички, але ціною власного життя вони затримали ворога на підступах до Києва, вигравши дорогоцінний час для підготовки столиці до опору…



Минуло більше ста років, але героїчний вчинок юних захисників України, її столиці вражає і надихає.



Юрій Вовкогон,

позаштатний кореспондент «Порадника»



На світлині: Вже традиційно в цей день у Крутах були бахмачани-представники Радикальної партії Олега Ляшка.