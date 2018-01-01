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Спасибі всім!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 10:35

Січень схаменувся - до весни попереду лише один місяць, та і той коротенький. І хоча назвали страхітливо - «лютий», все ж, не дивлячись на заметілі і сильні вітри, подих весни все частіше нагадуватиме про березень. То в ці дні зима, надолужуючи втрачене, задула вітрами, посипала снігами. Саме в хурделицю довелося повертатися із мандрів зимовою дорогою. На Ічнянщині шляхи були досить зручними, переживав, як зустріне рідна сторона. Виявилося, хвилювався марно – з боку Южного шлях на Крапивне був розчищений до самого асфальту. Обабіч дороги височіли згорнуті снігові кучугури. І так до самісінької нашої Тиниці.


По дорозі зустрів два трактори, які чистили шлях, уже дома пошкодував, що не зупинився біля механізаторів, не поспілкувався, не подякував. Недогляд вирішив виправити, зателефонувавши голові Дмитрівської ОТГ Валентину Бойку. Співрозмовник охоче назвав імена тих, хто дбав за належний стан шляхів.


Тепер і сам із задоволенням називаю їх прізвища. Це фермер Олександр Черненький, його колеги Руслан Борисенко і Анатолій та Ігор Бойки. За кермом МТЗ-80 найчастіше застанете Леоніда Антибиша.


Дізнався, що проблемами доріг переймаються у ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” та ТОВ «АГРОДМИТРІВСЬКЕ», де керівниками тезки - Олександр Рубан і Олександр Литвиненко. Завжди підставить плече директор СТОВ «Кропивнянське» Григорій Салій.


Отримав навіть фото, на якому бачите МТЗ-80, керований Олександром Цілиною. Трактор щойно придбаний Дмитрівською селищною радою став у нагоді для підтримання у належному стані вулиць і селища, і округу.


Спасибі всім, хто дбає про шляхи, хто сприяє нашому швидкому і безпечному поверненню до рідних домівок.


Василь Іващенко

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