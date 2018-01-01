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Пам’яті Героїв Бахмача і Крут...

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:32

29 січня Україна вшановуватиме День пам’яті героїв, що загинули в битві під Крутами. Однак далеко не всі до цього часу знають, що саме бої за Бахмач, які відбулися 25-27 січня 1918 року, передували відомому бою під Крутами, що посідає особливе місце в національній історичній пам’яті.


З військової точки зору вони були більш масштабні та стратегічні, але й кровопролитніші. Саме оборонці міста на 4 доби затримали основні групи московського агресора: північну - Берзіна, східну – Руднєва, південну – Муравйова. Більшість із них загинуло, вписавши власною кров’ю героїчну сторінку в історію визвольних змагань нашого народу.
Тож на знак данини пам’яті Героям Бахмача і Крут відбулось покладання квітів до пам’ятних дошок, що на станції Бахмач — Київський...


...Їх приклад — це зразок незламності та мужності. Серед крові та заліза вони засвідчили свою любов до України. Це воїни, для яких честь та Батьківщина не були простими словами. Приклад героїв має надихати усіх нас у боротьбі проти того ж самого ворога, що і понад сто років тому. Але найбільшим нашим обов’язком є пам’ятати про їх подвиг.


Слава Героям Бахмача і Крут!
Слава сучасним захисникам України!
Слава Україні!

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