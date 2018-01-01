Останні публікації
- Пам’яті Героїв Бахмача і Крут...
- Піски покликали на свято
- Зібрання бджолярів
- Найбагатша у Голінці
- Древньоруському поселенню села Бахмач-2 – 1035 років (Уривки з краєзнавчої книги Володимир соловецького «Рідне село»)
- ДСНС нагадує громадянам правила безпечного обігріву помешкань
- Від екології душі – до екології планети…
- Говорили без секретів
- Настав час діяти!
- Повідомлення про оприлюднення документа державного планування
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Піски покликали на свято
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:30
На Водохреща до наших Пісок приїздить сила-силенна люду, у нас відбувається справжнє православне свято. Більшість хоче запастись свяченою водою. Хто вже відвідував, прибувають за неповторними враженнями. Чисельний гурт вдається до давнього козацького звичаю – занурюються у ополонку. У цьому році відвідувачів було менше, але все ж доволі. Може, остерігаються ковіду, а, може дізналися, що відсутній хрещений батько цього дійства – Валерій Петрович Колоша. Без нього, і справді, свято дещо втратило і в організації, і у видовищності. Проте все ж залишило приємні враження.
Ще напередодні у храмі Казанської ікони Божої Матері отець Віталій здійснив Богослужіння. А потім миряни вирушили на місце головних подій. Цьогоріч організатори потурбувалися про автобуси, адже серед моїх земляків чимало літніх людей.
Саме так було і минулого суботнього дня...
Пісків’яни вже кілька років святкують Водохреща у мальовничому сільському куточку.
Як завжди, свято продовжилося молитвами. До небес злетів церковний піснеспів, повітря сповнилося ароматами ладану та вощини. Усі перебували в очікуванні кульмінації дійства – освячення води. А згодом почалась і купель в ополонці. Сміливців знайшлося доволі, решта дивилася на них із захопленням та заздрістю.
Поруч можна було посмакувати запашним, пекучим козацьким кулішем, а хто бажав, то і зігрітися теплим вином. Ще раз переконалася, що наше пісківське Водохреща має водночас православне коріння і козацьке обличчя.
Мотрона Євченко,
позаштатний кореспондент „Порадника”
Детальніше...