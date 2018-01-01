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Піски покликали на свято

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:30

На Водохреща до наших Пісок приїздить сила-силенна люду, у нас відбувається справжнє православне свято. Більшість хоче запастись свяченою водою. Хто вже відвідував, прибувають за неповторними враженнями. Чисельний гурт вдається до давнього козацького звичаю – занурюються у ополонку. У цьому році відвідувачів було менше, але все ж доволі. Може, остерігаються ковіду, а, може дізналися, що відсутній хрещений батько цього дійства – Валерій Петрович Колоша. Без нього, і справді, свято дещо втратило і в організації, і у видовищності. Проте все ж залишило приємні враження.


Ще напередодні у храмі Казанської ікони Божої Матері отець Віталій здійснив Богослужіння. А потім миряни вирушили на місце головних подій. Цьогоріч організатори потурбувалися про автобуси, адже серед моїх земляків чимало літніх людей.


Саме так було і минулого суботнього дня...


Пісків’яни вже кілька років святкують Водохреща у мальовничому сільському куточку.


Як завжди, свято продовжилося молитвами. До небес злетів церковний піснеспів, повітря сповнилося ароматами ладану та вощини. Усі перебували в очікуванні кульмінації дійства – освячення води. А згодом почалась і купель в ополонці. Сміливців знайшлося доволі, решта дивилася на них із захопленням та заздрістю.


Поруч можна було посмакувати запашним, пекучим козацьким кулішем, а хто бажав, то і зігрітися теплим вином. Ще раз переконалася, що наше пісківське Водохреща має водночас православне коріння і козацьке обличчя.


Мотрона Євченко,
позаштатний кореспондент „Порадника”

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