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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 листопада 2022, 12:55

Відключення світла може зупинити робочий або навчальний процес. Якщо ноутбук ще протримається кілька годин на власній батареї, але WI-FI роутер без електрики позбавить вас доступу до мережі. Мобільний інтернет може не підходити до ваших потреб, а в момент, коли всі переключаються на мобільний інтернет, швидкість там просідає, як правило, до Еdge (до 400Kbs). Да і навіть такого слабого мобільного зв»язку на вишках вистачає лише на 2-2,5год, адже вони обладнані лише акумуляторами, а не дизель-генераторами.

Але є вихід із цієї ситуації. Ділимося з вами лайфхаком. Для цього потрібен автомобільний акумулятор (підійде навіть старий, але робочий), дроти, затискачі-«крокодили» та штекери для роутера.

Автомобільний акумулятор видає 12 вольтів, чого достатньо для живлення роутера. Але спочатку переконайтеся, що роутер розрахований саме на цю напругу ( робоча напруга вказується на зворотньому боці). Як правило від 12В працюють роутери Xiaomi, старі Asus тощо. Деякі 9В роутери теж «витримують» живлення в 12В, але таке рішення ви повинні приймати на свій страх і ризик.

А от моделі,що живляться від адаптерів на 5 вольт, точно вам не підійдуть.

Також потрібно переконатися, що ви користуєтеся оптоволоконним з’єднанням. Підключення квартири по кручений парі не годиться. У Бахмачі провайдер Opticon (офіс у «Віртуалі») надає послугу GPON, яка працюватиме, навіть якщо у вас немає світла. Підключення за цією технологією можливе і в приватному секторі, і у багатоповерхівках.

До речі, у цього провайдера під час виключення електроживлення автоматично вмикається генератор і інтернет не зникає, як у інших провайдерів.

Для підключення до акумулятора знадобляться затискачі-«крокодили», дроти та штекер, як у роутера. Вони для роутера і блоку GPON однакові, і коштують десь 15 грн. Перед включенням роутера перевірте полярність мультиметром, щоб не помилитися з плюсом і мінусом.

Підключення двох пристроїв (ОНУ і роутера) необхідне, щоб роздавати Wi-Fi з роутера на телефони та ноутбуки. Якщо вам потрібне підключення тільки одного пристрою, наприклад, ноутбука через LAN-кабель, досить живити тільки GPON, куди приходить оптоволокно, а від нього вже вивести дріт на ноутбук.

Таким же чином можна заряджати телефон. Для цього потрібен перехідник з «крокодилів» на прикурювач і автомобільний зарядний пристрій. Якщо у вас є машина, напевно у вас є і така зарядка.

Також акумулятор можна використовувати для освітлення, придбавши лампи-«економки» на 12В.

Звісно, якщо у вас стаціонарний комп’ютер, для вас краще підійде генератор.

Сергій Стеценко

Перевірити можливість підключення «по оптиці» у Бахмачі можна за телефоном технічної підтримки провайдера «Оптікон» 097-533-63-62.