/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Четвер, 01 серпня 2024, 11:36

30 липня у Чернігові відбулася зустріч, де підсумували результати моніторингу медзакладів за Програмою медичних гарантій. На зустрічі були присутні голова Бахмацької територіальної громади Павло Шимко і генеральний директор КНП "Бахмацька міська лікарня" Сергій Чалий.

На Чернігівщині голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак розповіла про результати проведення у регіоні моніторингу роботи закладів охорони здоров’я за Програмою медичних гарантій (ПМГ) та наголосила на важливості дотримання надавачами послуг умов договору з НСЗУ.

Наталія Гусак розповіла, що НСЗУ проводить два види моніторингу – автоматичний (проводиться постійно дистанційно в електронній системі охорони здоровʼя) та фактичний (плановий або позаплановий, передбачає візити в медзаклади або аналіз їхніх документів).

До планового моніторингу у першому півріччі 2024 року потрапив лише один медзаклад області – Чернігівська міська лікарня №2 за пакетом «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда». Результати моніторингу оприлюднять згодом, але вже зараз є результати.

Автоматичний моніторинг виявив достатньо високий рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів в медзакладах Чернігівської області. Тромболітичні препарати, введені пацієнтам вчасно, допомагають попередити ураження головного мозку та значно полегшити процес реабілітації. Найвищі показники застосування тромболітиків за перше півріччя 2024 року в таких лікарнях:

Корюківська центральна районна лікарня – 16,4%;

Чернігівська обласна лікарня – 12,4%;

Чернігівська міська лікарня №3 – 12,3%;

Ніжинська центральна міська лікарня ім. Миколи Галицького – 12,1%;

Менська міська лікарня – 12%.

Додамо, що в середньому по Україні показник застосування тромболітичної терапії складає 10%.

У той же час у Прилуцькій центральній міській лікарні у 2024 році тромболітики не застосовували жодного разу, хоча за перше півріччя 2024 року сюди потрапили з інсультом 315 пацієнтів, 274 з яких – з ішемічним.

Серед позитивних результатів автоматичного моніторингу на Чернігівщині – дотримання правильного маршруту пацієнтки під час надання допомоги при передчасних пологах у всіх медзакладах, законтрактованих за відповідним пакетом з НСЗУ.

Проте в той же час у двох медзакладах області у 2024 році приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ за відповідним пакетом, це:

Бахмацька міська лікарня – 20 пологів, з яких одні передчасні, у двох випадках проводили кесарів розтин;

Козелецька лікарня інтенсивного лікування – 59 пологів, з яких одні передчасні, у 9 випадках проводили кесарів розтин.

«Моніторинг дає можливість НСЗУ бачити реальний стан справ у лікарнях. Ми бачимо де не закуповують ліки, де не роблять тромболітичну терапію, де не працює безоплатно КТ. І з усіма цими лікарнями ми працюємо для приведення їхніх послуг у відповідність до умов договору. НСЗУ визначає вимоги до медичних закладів на основі міжнародних стандартів, і відповідність цим вимогам забезпечує якість і безоплатність медичної послуги. За результатами моніторингу ми ведемо роботу із закладами, адже ми зацікавлені в тому, щоб були налагоджені правильні маршрути пацієнтів, щоб вони отримували послуги безоплатно та в повному обсязі», – говорить голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Окрім забезпечення права пацієнта на безоплатні та якісні медичні послуги, моніторинг допомагає також контролювати цільове використання лікарнями бюджетних коштів. У пʼяти лікарнях Чернігівщини автоматичний моніторинг виявив необґрунтовані електронні медичні записи (ЕМЗ) щодо перебування пацієнтів тривалістю одна доба за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»:

Чернігівська обласна лікарня – 52 ЕМЗ;

Чернігівська міська лікарня №2 – 34 ЕМЗ;

Бахмацька міська лікарня – 28 ЕМЗ;

Прилуцька центральна міська лікарня – 26 ЕМЗ;

Чернігівська обласна дитяча лікарня – 23 ЕМЗ.

Цим медзакладам перерахують кошти, отримані за відповідним пакетом від НСЗУ.

Рубан Олег, редактор «Порадника»