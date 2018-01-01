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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:44

Запам’ятайте цей день. Саме цього дня завершено вивід обмеженого Контингенту радянських військ із Республіки Афганістан. Уже 33 роки віддаляє нас від вікопомної події. ГО „Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС” здійснила низку заходів, присвячених пам’ятній даті.



Напередодні у приміщенні Будинку школяра зібрались і афганці, і атовці, аби відзначити річницю і вшанувати пам’ять тих, хто не повернувся до рідних осель із гарячих точок. Перед присутніми виступив голова ГО «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану…» Валерій Колоша. У виступі керівника були такі слова: «Честь і слава вам, шановні ветерани Афганістану! Низький уклін батькам та матерям, які виховали Героїв. Ми пам’ятаємо і завжди пам’ятатимемо про кожного воїна-інтернаціоналіста.



З вдячністю звертаюсь до тих, хто живе поряд з нами.



Від усього серця бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, родинного затишку та благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра…»



Багатьом воїнам вручили відзнаки.



Уже вкотре цьогорічне 15 лютого співпало з православним святом – Стрітенням Господнім, що додає додаткового урочистого забарвлення заходу афганців. У Спасо-Преображенському храмі відбувся молебень по загиблим воїнам, після чого воїни-афганці прийшли до пам’ятника. Тут відбулось покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим бійцям-афганцям та Меморіалу Слави, хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих побратимів і тих, хто сприяв наближенню Перемоги у роки Вітчизняної.

Та є традицією, коли хтось з інтернаціоналістів декламує рядки. Тепер пролунало:

«Там на чёрных скалах свежая роса,

Над горами коршуны летают.

Прямо перед нами эта полоса,

За которой просто убивают...»

Вони залишилися жити, щоб не забувати ті події і своїх побратимів.



Борис Бобришев