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15 лютого для воїнів-афганців - це свято із свят
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:44
Запам’ятайте цей день. Саме цього дня завершено вивід обмеженого Контингенту радянських військ із Республіки Афганістан. Уже 33 роки віддаляє нас від вікопомної події. ГО „Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та воїнів АТО і ООС” здійснила низку заходів, присвячених пам’ятній даті.
Напередодні у приміщенні Будинку школяра зібрались і афганці, і атовці, аби відзначити річницю і вшанувати пам’ять тих, хто не повернувся до рідних осель із гарячих точок. Перед присутніми виступив голова ГО «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану…» Валерій Колоша. У виступі керівника були такі слова: «Честь і слава вам, шановні ветерани Афганістану! Низький уклін батькам та матерям, які виховали Героїв. Ми пам’ятаємо і завжди пам’ятатимемо про кожного воїна-інтернаціоналіста.
З вдячністю звертаюсь до тих, хто живе поряд з нами.
Від усього серця бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, родинного затишку та благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра…»
Багатьом воїнам вручили відзнаки.
Уже вкотре цьогорічне 15 лютого співпало з православним святом – Стрітенням Господнім, що додає додаткового урочистого забарвлення заходу афганців. У Спасо-Преображенському храмі відбувся молебень по загиблим воїнам, після чого воїни-афганці прийшли до пам’ятника. Тут відбулось покладання квітів до пам’ятного знаку загиблим бійцям-афганцям та Меморіалу Слави, хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих побратимів і тих, хто сприяв наближенню Перемоги у роки Вітчизняної.
Та є традицією, коли хтось з інтернаціоналістів декламує рядки. Тепер пролунало:
«Там на чёрных скалах свежая роса,
Над горами коршуны летают.
Прямо перед нами эта полоса,
За которой просто убивают...»
Вони залишилися жити, щоб не забувати ті події і своїх побратимів.
Борис Бобришев
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