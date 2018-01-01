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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 18 липня 2022, 16:21

15 липня 2022 року Чернігівським рибоохоронним патрулем на водоймах Ніжинського району викрито грубе порушення Правил рибальства.

На озері поблизу с. Сидорівка, Бахмацької громади місцевий житель ловив рибу за допомогою 4 од. заборонених знарядь лову: сіток зяберних (одностінних) та поріжних. В протизаконний спосіб порушник добув 8 кг риби. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 274 737 грн.

З метою попередження правопорушень серед рибалок - любителів, просимо розмістити відповідну інформацію на вашому сайті. Щиро вдячні за співпрацю.

Рибпатруль