/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:35

П Р О Є К Т



УКРАЇНА

БАХМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ___________ 20__ р. Бахмач № __________

Про встановлення тарифу на перевезення

пасажирів на міських автобусних маршрутах

загального користування

Розглянувши клопотання фізичних осіб - підприємців Кадинського В.В. та Пулинця М.М. щодо приведення у відповідність розміру тарифу на послуги міського пасажирського транспорту економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, з метою збереження діючої міської маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», керуючись пп. 2, п.«а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради



ВИРІШИВ:



1. Встановити тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в розмірі за одне перевезення: для громадян - 10,00 грн, для дітей шкільного віку в період навчального процесу - 5,00 грн, дітей дошкільного віку - безкоштовно.



2. Відділу “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету міської ради здійснювати розрахунки з перевізниками за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування за тарифом 10 грн за одну поїздку за одного пільгового пасажира в межах бюджетних асигнувань.



3. Суб’єктам господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, забезпечувати виконання графіків руху автобусів відповідно до укладених договорів на перевезення пасажирів та дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами).



4. Відділу економіки, публічних закупівель та громадського транспорту виконавчого комітету міської ради:



4.1. Проводити обстеження пасажиропотоків для вивчення чи визначення рівня забезпечення потреб населення послугами пасажирського автомобільного транспорту, вдосконалення маршрутної мережі, оптимізації структури рухомого складу, визначення і обґрунтування тарифів на перевезення пасажирів автотранспортом загального користування відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 № 480 «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом» (зі змінами).



4.2. Готувати звіти про відстеження результативності цього регуляторного акта відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».



5. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті міської ради в терміни відповідно до чинного законодавства.



6. Рішення виконавчого комітету Бахмацької міської ради від 19 листопада 2018 року № «Про встановлення вартості перевезення пасажирів на автобусному маршруті № 5 сполученням «вул. Богунівська-ЗАТ «Бахмачконсервмолоко»» та № 189 «Про встановлення вартості перевезення пасажирів на автобусному маршруті № 9 сполученням «вул. Даньківській шлях,81-Бахмацька ЦРЛ» вважати такими, що втратили чинність.



7. Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.



8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Міський голова Павло ШИМКО

Проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційній сторінці міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність»