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Хибний виклик - помилка чи злочин?
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:22
На номер екстреного виклику «101» щодня надходить безліч повідомлень зі стаціонарних і мобільних телефонів із благанням про допомогу від громадян, які потрапили в екстремальні ситуації. Але, на жаль, серед них часто зустрічаються неправдиві виклики, або повідомлення про надзвичайні події, які не підтвердилися. Специфіка Служби порятунку полягає в тому, що рятувальники не можуть залишити поза увагою жоден виклик. Іноді, поспішаючи на хибний виклик, фахівці ДСНС не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто її дійсно потребує. Адже під час слідування паралельно може надійти інформація про реальну надзвичайну подію. У такому випадку втрачається дорогоцінний час, який необхідний для порятунку постраждалих, ліквідації небезпечних ситуацій.
Шановні громадяни! Просимо вас серйозно відноситися до роботи оперативних служб і думати про наслідки, до яких може призвести неправдивий виклик. Шановні дорослі, поясніть дітям, що їхні пустощі можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Будьте відповідальними!
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Упродовж минулого тижня підрозділами ДСНС України врятовано 103 людини та ліквідовано 930 пожеж
Упродовж минулого тижня (з 07.02 по 13.02) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 156 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 103 людини.
Ліквідовано 930 пожеж, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 404 будівель і 32 од. техніки. На пожежах загинули 52 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 453 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 74 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 660 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.
Віктор КРАВЕЦЬ,
начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС України
у Чернігівській області
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