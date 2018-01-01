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Намалювати свій космічний супутник...
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:34
Конкурс дитячих малюнків на «космічну» тематику Noosphere Space Art Challenge проводиться вже чотири роки поспіль. Цьогоріч конкурс присвячено 65-річчю запуску першого супутника Землі.
Малюнки приймаються з 1 лютого до 1 квітня 2022 року. Переможці отримають цінні призи.
4 жовтня 1957 року розпочав свою місію перший у світі штучний супутник Землі. Ця подія стала однією з найважливіших в історії розвитку досліджень космосу для всього світу. Вона є знаковою і для України, адже космічний апарат сконструювала група вчених на чолі з Сергієм Павловичем Корольовим — видатним українським ракетобудівником та вченим. Сьогодні ж навіть діти можуть спробувати себе у ролі конструктора й пофантазувати на цьогорічну тему конкурсу «Мій космічний супутник». Хто знає, можливо цей малюнок надихне їх стати інженерами космічних апаратів?
Конкурс проводиться вчетверте. Починаючи з 2019 року до Noosphere Space Art Challenge долучилися 27659 учасників з понад 3 тисяч міст, сіл і селищ України. Щороку 9 переможців отримують подарунки від організатора ГО «Асоціація Ноосфера» — графічні електронні планшети, набори для малювання, 3D-ручки тощо. Понад 1400 маленьких художників отримали сувеніри та всі — а це майже 30 тисяч учасників, — електронні дипломи. Крім цього, свої нагороди за активне залучення дітей до творчості отримали й найактивніші навчальні заклади та викладачі, вихователі, класні керівники.
Долучитися до конкурсу можуть діти та підлітки віком від 3 до 17 років. Заявки приймаються з 1 лютого до 1 квітня 2021 року.
Для того, аби взяти участь у Noosphere Space Art Challenge, діти мають створити малюнок, який відповідає темі конкурсу «Мій космічний супутник» і заповнити електронну заявку на офіційному сайті. Щодо формату малюнку і технік виконання жорстких вимог немає. Головне – створити оригінальний твір, що покаже авторське бачення теми.
До дня космонавтики (відзначається 12 квітня) організатори конкурсу оберуть три найкращі малюнки з кожної вікової категорії (3-7, 8-12 та 13-17 років) і оголосять переможців на сайті конкурсу. Усі учасники, а також найактивніші школи, дитсадки, ліцеї разом з вчителями і вихователями отримають дипломи, а переможці — цінні призи.
Основна мета конкурсу – привернути увагу української молоді до космічних досліджень та інженерії, а також промотувати дитячу і юнацьку художню творчість. «Віримо, що через творчі конкурси зацікавленість інженерією і космічною наукою закладається змалку і розвивається разом з дитиною. Саме тому, щоб привернути увагу молодих умів до вивчення космосу, я будую екосистему Noosphere в Україні. Ми працюємо з дітьми від 5 років через робототехнічні майстер-класи й змагання, а також програми у дніпровському Планетарії. А далі, щоб цей інтерес переріс у прикладну діяльність, ми створили мережу лабораторій Noosphere Engineering School, космічний турнір для студентів Star Track. До речі, учасники Star Track об’єдналися у команду «Студентська ракета» і у серпні 2021 року першими в Україні запустили надлегку ракету на висоту 6 500 м!» — зазначив ініціатор конкурсу та засновник ГО «Асоціація Ноосфера» Макс Поляков.
З більш детальною інформацією про Noosphere Space Art Challenge 2021 можна ознайомитись на офіційному сайті конкурсу: https://noospherespace.art/
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