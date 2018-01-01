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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 11 лютого 2022, 09:01

ОЗНАКИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ:



Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території.



Наявність звуків, що лунають від предмету (цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу), миготіння індикаторної лампочки.



Наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки, акумулятора тощо).



Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань.



Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці.



ЯКЩО ВИ ПОБАЧИЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ НА ВУЛИЦІ:



Негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102.



Попередьте перехожих про можливу небезпеку.



Очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань (100м). Для огородження скористайтеся будь-якими підручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками тканини, камінням тощо.



У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ІНШИХ МІСЦЯХ СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ:



Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згортки чи інші предмети, у яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої.



У разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомте про знахідку водія чи правоохоронців;



Не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх та повідомте людей довкола про можливу небезпеку.



КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:



Торкатися предмету і пересувати його.



Користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух).



Заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати.



Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.



Віктор КРАВЕЦЬ, начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області