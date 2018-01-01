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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022, 08:53

ДСНС України у Чернігівській області продовжують проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, спрямовану на профілактику виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них.



Днями фахівцями Ніжинського районного управління ГУ ДСНС України у Чернігівській області було проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців м. Бахмач. Основною метою даного заходу було доведення до пересічних громадян основних вимог безпечної поведінки в побуті. Під час спілкування надзвичайники попереджали громадян про необхідність дотримання правил пожежної безпеки при поводженні з відкритим вогнем, не допускати перевантаження електричних мереж, не залишати без нагляду увімкнені електронагрівальні прилади, слідкувати за справністю опалювальних печей і димарів, вчасно очищати їх від сажі, не зберігати поруч із ними дрова, меблі та інші речі, які можуть спалахнути від теплового впливу.



Фахівці Служби порятунку не залишили без уваги й тему мінної безпеки та, користуючись нагодою, нагадали правила безпеки під час перебування на льоду..



На завершення розмови кожному учаснику бесіди рятувальники надали тематичні листівки та ще раз нагадали номери телефонів екстрених служб.



Віктор КРАВЕЦЬ,

Начальник Ніжинського

РУ ГУ ДСНС України

у Чернігівській області