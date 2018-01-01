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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:23

Статистика пожеж у помешканнях громадян, на жаль, упевнено тримається на високому рівні. До цього призводить необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхня несправність, перевантаження електромереж, тощо. У більшості випадків пожежі трапляються з вини самих громадян. Адже слідкувати за правильною роботою котлів, печей, димоходів, а також обігрівачів до безпечної роботи — це обов’язок саме мешканців будинків.



Аби запобігти виникненню пожеж у період коливання температури повітря, варто неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки:



• до початку опалювального сезону необхідно подбати про стан джерела обігріву: слід вчасно очистити димоходи та печі від сажі, перевірити піч на наявність тріщин, тощо;

• біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

• печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій;

• не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади;

• не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей;

• не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

• не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

• забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів;

• не залишайте ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку;

• не паліть у ліжку.



Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню!



Віктор КРАВЕЦЬ,

Начальник Ніжинського РУ ГУ ДСНС України

у Чернігівській області