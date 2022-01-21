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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:10

«План зонування території (Зонінг) м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області» та розділу «Охорона навколишнього природного середовища (звіт про стратегічну екологічну оцінку)



1) Повна назва документа державного планування: План зонування території (Зонінг) м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області, який є одним з основних видів містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обговорення довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.



2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Бахмацька міська рада.



3) Передбачувана процедура громадського обговорення:



а) відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану зонування території м. Бахмач розпочато з дня його оприлюднення, а саме 21.01.2022 року на вебсайті Бахмацької міської ради.

б) відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в) громадські слухання заплановано провести 07 лютого 2022 р.

г) ознайомитися з Планом зонування території м. Бахмач та звітом про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна за адресою: Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Соборності, 42 та на електронному вебсайті Бахмацької міської ради за посиланням: https://bakhmach-mr.gov.ua.



Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Плану зонування території м. Бахмач подаються до: відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Бахмацької міської ради за адресою 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул.Соборності, 42, чи на електрону пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .



Відповідальна особа: Герасименко Іван Григорович.



Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто з 21.01.2022 по 04.02.2022 року включно.



Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.