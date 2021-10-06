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Деталі Категорія: Офіційно Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 08:45

Чернігівським рибоохоронним патрулем у 2021 році знищено 1 368 од. заборонених знарядь лову, з них: 1 312 од. сіток «зяберних» (одностінних) і «поріжних», 39 од. сіток «ятір», 8 од. – сіток «косинка», 2 од. сіток «рамка», 3 од. остей та 4 од. драчів. Загальна довжина утилізованих сітних знарядь лову скала 26 152 метри.



Утилізація заборонених знарядь лову відбулосяв присутності спеціальної комісії за участі представників Головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області, фінансового управління Чернігівської міської ради та головного державного виконавця Деснянського відділу державної виконавчої служби у місті Чернігові.



Знищувалися знаряддя лову вилучені у порушників Правил рибальства за ч. 3 ст. 85 КУпАП, конфісковані у порушників відповідно до рішень судів та згідно з актами виявлення та вилучення безгосподарського майна. Ліквідація здійснювалась шляхом приведення заборонених знарядь у непридатність для використання – рубанням та різанням.



Чернігівський рибоохоронний патруль нагадує, що за використання заборонених знарядь лову (сітки без дозволу на промисел, електрострум, вогнепальна зброя, вибухові або отруйні речовини тощо) передбачена адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Відповідно до цієї статті на порушника накладається штраф у розмірі від 340 до 680 грн з можливою конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних біоресурсів.



За незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду порушники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 249 ККУ. Дана стаття передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 51 000 грн, або обмеженням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею караються штрафом від 51 000 до 85 000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, незаконного придбання чи збуту водних біоресурсів або зберігання чи реалізації заборонених знарядь лову, прохання оперативно повідомляти на «гарячу лінію» Чернігівського рибоохоронного патруля (099) 112-13-44 та (0462) 93-75-57(цілодобово).

Довідкова інформація:



З 12 жовтня 2021 року набрали законної сили нові такси за незаконний вилов риби, затверджені постановою Кабінету Міністрів від 06.10.2021 за № 1039. Так, один екземпляр незаконно виловленого сома обійдеться у 5 117 грн, сазана – 3 706 грн, товстолоба – 3 638 грн, судака – 3 587 грн, білого амура – 3 553 грн, щуки – 3 468 грн, окуня – 3 162 грн, білизни і ляща – 1 649 грн, лина і головня – 1 598 грн, карася сріблястого, чехоні, синця і рибця звичайного – 1 581 грн, клепця, краснопірки, плітки, плоскирки і бичків (крім червонокнижних) – 1 564 грн, верховодки – 85 грн, в’юна – 68 грн, йоржа звичайного – 51 грн та рака – 3 332 грн.