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Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Понеділок, 25 травня 2020, 10:20

Cтав свідком суперечки жінок-пенсіонерок стосовно сімейної амбулаторії Тчаннікових. Свого часу всі троє були пацієнтами Наталії Борисівни, а одна з них, ушкодивши ногу, зверталася і до Валерія Володимировича, бо мусила відвідати рентген-кабінет. Дуже тепло відгукувалися про Наталію Борисівну, мовляв, і справу свою знає, і до хворих уважна, і противниця чайових. То, коли почали укладати договори для отримання послуг за програмою державних медичних гарантій, лікарка першою набрала пацієнтів. Були охочі ще, та вже записалась максимальна кількість.



Знайшлося добре слово і на адресу її чоловіка.



На думку сусідок, всі послуги приватної амбулаторії Тчаннікових тепер будуть платними. Як не переконував, вони залишилися на своїй позиції. Днями у Facebook побачив оголошення про роботу сімейного закладу. Не стану переказувати вміст їх звернення повністю. Головне, умови договору ті ж, що укладалися з Тчанніковою раніше – все, пробачте на слові, на халяву, за нас платить держава, бо у приватного лікаря такий самий договір з державою, і він повинен надавати послуги безоплатно пацієнтам, які уклали з ним угоду.



Потрібно лише особистим візитом переоформити документи - і лікуйтеся собі на здоров’я у звичної фахівчині.



Переконав сусідок, поспішили до Наталії Борисівни і Валерія Володимировича. Правда, у однієї виникла проблема. Вона встигла укласти угоду з іншим лікарем, але виявилось, що це не є перешкодою - щоб залишитися у гурті з подругами. Вона знов зареєструвалась у Наталії Борисівни, а угода з іншим лікарем автоматично скасувалась (таке право має кожен, обирати потрібно не заклад, а лікаря).



Комп’ютери, на жаль, не у всіх, тому вирішив розповісти про це у „Пораднику”.



Кому буде цікаво, шукайте сімейну амбулаторію Тчаннікових на Першотравневій 41, (поруч із гуртожитком, колишня аптека Шевченка). Є телефони: 097-648-36-06, 063-594-97-57. Графік роботи: Пн - Пт з 9.00 до 17.00 (перерва з 13.00 по 14.00), Сб з 9.00 до 13.00



Борис Бобришев