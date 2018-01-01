Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Наші свята Щедрувальники – від слова «щедро»

Щедрувальники – від слова «щедро»

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Наші свята
Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 13:55

Та це, як кажуть, «неорганізовані» щедрувальники-посівальники. А от колективи  юних бахмачан – вихованців дошкільних навчальних закладів «Рукавичка», «Теремок», «Берізка» та вихованців дитячого фольклорного ансамблю «Сузір’я» Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості  привітали голову райдержадміністрації, міського голову, керівників та працівників організацій. Радо зустрічали їх в приміщеннях і фінансових установ Бахмаччини, і в бібліотеках, і в нашій редакції.

Одягнені у вишиванки та костюми різдвяних героїв – Меланки та Кози дітки презентували сценізовані щедрівки, співали і вже традиційного «Щедрика» Миколи Леонтовича, і сучасного Дзідзьо, подарували своїми виступами незабутні враження й емоції. А натомість отримали подарунки.

Кажуть, якщо на зимові свята в хаті гарно колядують та щедрують - увесь рік буде щасливим та багатим. На що і сподіваємося!


Олег РУБАН, редактор

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове