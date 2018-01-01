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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 17 січня 2020, 13:55

Та це, як кажуть, «неорганізовані» щедрувальники-посівальники. А от колективи юних бахмачан – вихованців дошкільних навчальних закладів «Рукавичка», «Теремок», «Берізка» та вихованців дитячого фольклорного ансамблю «Сузір’я» Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості привітали голову райдержадміністрації, міського голову, керівників та працівників організацій. Радо зустрічали їх в приміщеннях і фінансових установ Бахмаччини, і в бібліотеках, і в нашій редакції.

Одягнені у вишиванки та костюми різдвяних героїв – Меланки та Кози дітки презентували сценізовані щедрівки, співали і вже традиційного «Щедрика» Миколи Леонтовича, і сучасного Дзідзьо, подарували своїми виступами незабутні враження й емоції. А натомість отримали подарунки.

Кажуть, якщо на зимові свята в хаті гарно колядують та щедрують - увесь рік буде щасливим та багатим. На що і сподіваємося!



Олег РУБАН, редактор