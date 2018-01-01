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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Наші свята Опубліковано: П'ятниця, 13 серпня 2021, 10:37

Їдемо у Часниківку на День села. Водій явно поспішає.



- Якщо староста Валентина Тишенко сказала, що свято почнеться о 16 годині, то так і буде, - пояснює свою поспішність «штурман».



Милуюся дорогою, недавно покладений асфальт дивує своєю бездоганністю. Окреме враження справляє дорожня біла розмітка, що контрастує із свіжим смолистим покриттям шляху. Забіжу наперед і висвітлю наступне вдоволення. Справив його оновлений клуб, який вік стояв досить обшарпаним. Тепер же заклад культури пестив погляд оздобленням сучасними матеріалами. До речі, облаштування відбулися не лише зовні.



Дійство розпочалося, справді, за розкладом. Родзинкою кожного подібного свята є концерт, відбувся він і у Часниківці. Цього разу селяни і гості зібралися у приміщенні, стіни зведені за царя Гороха дерев’яні і довго утримували комфорт прохолоди. За умов пандемії люди скучили навіть за простим спілкуванням, а тут зустрілися гуртом та ще й занурилися у світ пісні, таночків, художнього слова, полинули в атмосферу народної творчості.

Зворушили віршовані рядки про село.



Заціловане сонцем, омите дощами,

Колиска любові і пісня душі.

Тут стелеться легко дорога до мами,

Стежина дитинства веде в спориші.



Доки дорослі насолоджувалися концертною програмою, діти раділи батуту, цей атракціон – не частий гість у селі, тому давали волю своїй неприборканій енергії. Святкування відбувалося весело, особливо раділи найменші часниківці - для дітлахів провели цікаві конкурси.



Ведучі інформують: «Щоб в цей неспокійний , карантинно-ковідний час відбулося свято нашого села, спонсорську допомогу надали ТОВ ”СП ”АГРОДІМ”, Батуринська міська рада, депутат обласної ради, голова спілки ветеранів Афганістану та АТО і ООС, керівник сільгосппідприємства і просто хороша людина, Валерій Колоша, староста Валентина Тишенко та приватні підприємці села Олег Лисун та Наталія Шугай».

Директор ТОВ ”СП ”АГРОДІМ” Олександр Рубан, вітаючи присутніх на святі, пообіцяв для гостей свята смачне частування та подарунки. Автор про це вже здогадувався, свідченням тому була присутність завідуючої їдальнею Оксани Носенко і повара Людмили Большак. А ще угледів тут менеджера по продовольству і знавця кавказької кухні Мирабі Джапаву – найвірніша ознака, що буде ситно і смачно. Від їхнього майданчика доносилися апетитні аромати козацького кулешу та смажених шашликів. А ще тут пригощали любителів пива. Про все це подбали агродомівці.



Розходитися не поспішали, багато хто не зустрічався ще від позаминулорічного свята, все клята пандемія, то ділилися новинами.



Увечері урочистість продовжилася дискотекою, задоволення здебільшого для молоді.



Борис Сєдач



На фото: Виступає з промовою керівник ТОВ «СП «Агродім» Олександр Рубан; по традиції всіх присутніх пригощають смачним караваєм; на сцені - артисти з будинку культури с.Городище.