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На Чернігівщині рятують рибу від задухи
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- Категорія: Офіційно
- Опубліковано: П'ятниця, 26 лютого 2021, 12:25
Під час проведення моніторингу зимівлі риби Чернігівським рибоохоронним патрулем встановлене зниження вмісту кисню у воді.
Тому прийнято рішення негайно вийти на водойми області з метою порятунку водних біоресурсів від задухи.
19 лютого 2021 року державні інспектори Чернігівського рибоохоронного патруля, громадські інспектори та працівники сектору водної поліції прорубали більше двадцяти ополонок на озері Глушець Чернігівської громади.
Напередодні подібні заходи були проведені на озерах Остерської громади і плануються в подальшому.
Чернігівський рибоохоронний патруль
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