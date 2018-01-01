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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 06 грудня 2019, 12:38

Так и не дождавшись попутки, ушел раздосадованным улицей села. Постепенно звоницы церкви спрятались за верхушками деревьев, а за крайними хатами уже просматривалась околица. В одном из дворов заметил хозяина, поздоровался. Сказал, что он первый, кого увидел на полуобезлюдевшей улице Варваровки. Разговорились. Узнав о моей проблеме, новый знакомый предложил.



- Не истязайте ноги, через полчаса будет ехать мой знакомый, сейчас позвоним, он и подвезет вас в Бахмач. Заходите, гостем будете, чего мерзнуть?



Не заставил себя уговаривать и оказался в доме. Из комнаты повеяло приятным теплом и обдало призабытым ароматом пылающих дров. Хозяин предложил чаю, за ароматным обжигающим напитком продолжили разговор.



- От души говорю, очень рад неожиданному гостю, представляете, не с кем обмолвиться словом. Живу сам как сурок…



Из повествования варваровца узнаю, что многие годы проживал в Чернигове. Имел семью, но не заладились отношения – с женой разошлись. Стали чужими, обидно, что увела навсегда и дочь. Мой собеседник прошел Чернобыль, он – ликвидатор. Здоровье стало пошаливать, основательно тряхнул инсульт. Как-то знакомый медик посоветовал оставить город и перебраться поближе к природе. Решил вернуться в родное село. Купил двор против родительской усадьбы, мама, слава Богу, жива, но возраст дает о себе знать.



Вчерашний черниговец обзавелся хозяйством – котом, собаченкой и десятком кур. Скоро заметил, что самочувствие и, вправду, улучшилось.



- Сам хожу в магазин, колю дрова, управляюсь с лопатой и сапой. Конечно, не орел уже, но и не мокрая курица. Вот только одиночество гложет. От телевизора с его бесконечным враньем уже воротит, а живой души рядом нет, - делился Владимир Александрович Колесниченко. – Иногда состряпает что-то мать, но чаще стаю к плите сам. Так надоели эти терки, кастрюли, сковородки… Все-таки не мужское это дело - возиться возле чугунков.



Так хочется, чтобы нашлась добрая душа и разделила моё одиночество. Мне 63, немало, если учесть, что многих коллег-ликвидаторов уже нет. Сколько мне отведено, ведомо только небесам. Уйду – все осталось бы спутнице по жизни. Ведь знаю, где-то так же страдает чья-то душа, которой нужны и людское слово, и целительный деревенский воздух, и настоящая без сомнительных добавок еда. Вдвоем можно и поросеночка завести, и козу. Смотри, жизнь превратилась бы в курорт, ну почти в санаторий…



За окном просигналил автомобиль, это за мной.



Уже прощались в калитке, пришла идея – взял номер телефона. Может кто-то захочет набрать десять цифр: 097-419-9657, которые изменили бы сразу две судьбы – жизнь такая не предсказуемая.



Николай Коновалов