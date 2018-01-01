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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 04 травня 2021, 16:20

У ніч з 25 на 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хв. 40 сек. над 4-м реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву велетенське полум’я. Почався новий відлік українського часу - болісний, гіркий, печальний. Чорнобиль – це мука і трагедія, це подвиг і безсилля, це пам’ять і наш нестерпний біль.



Сьогодні, у день 35-тих роковин Чорнобильської трагедії, біля пам’ятного знаку в Бахмачі вшановували героїв. Кожен з присутніх у своєму серці пом’янув і друзів, яких забрав Чорнобиль, і ті часи, які від 1986 року вже ніколи не були без тривог.



- Висловлюю щирі слова подяки та засвідчую свою шану за героїзм та самовідданість усім ліквідаторам страшної аварії. Адже ціною власного життя та здоров’я без вагань та роздумів, ви ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Усвідомлюючи всю складність ситуації, ви, нехтуючи власною безпекою, ступили назустріч неприборканому смертоносному лиху, щоб зберегти життя інших. Шановні чорнобильці! Щиро бажаю вам та вашим рідним життєвої енергії, сімейного затишку, добра й злагоди. Хай завжди поруч з вами буде людська подяка за те, що закрили своїми хоробрими серцями криваву рану Чорнобиля, - звернувся до учасників зібрання міський голова Павло Шимко.



Слова вдячності ліквідаторам пролунали й у виступі голови Ніжинської районної ради Анатолія Красносільського. Також слово мав голова Бахмацької міської організації Чернігівського обласного відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Василь Дахно.



За сумлінне та самовіддане служіння українському народові, мужність, жертовність в період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ліквідатори були нагородженні почесними відзнаками. Зокрема, Почесними грамотами Ніжинської районної ради нагороджені:



- Микола Іванюк, Григорій Кобець, Станіслав Стрілець.



Почесними грамотами Бахмацької міської ради нагороджені:



- Василь Дахно, Михайло Богун, Іван Пастушенко, Василь Прокопенко, Юрій Пирог, Олександр Кошмал, Володимир Кальченко, Володимир Горлач, Петро Шкрябун, Микола Логвиненко.



Присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять тих учасників ліквідації, які врятували світ ціною власного життя. У цю скорботну мить кожен подумки дякував тим, хто, ризикуючи власним здоров’ям, ліквідовував наслідки аварії, відроджував і нині відроджує нове життя на обпаленій радіацією землі.



Панахиду за загиблими провів настоятель Свято–Успенської парафії Чернігівської єпархії ПЦУ ієрей Володимир Павлина. Тематичні музичні композиції були подаровані працівниками Бахмацького міського будинку культури.



Слава живим і незабутня пам’ять тим, хто пішов у вічність...



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому Бахмацької міської ради