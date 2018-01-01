Останні публікації
- Ніжинських поліцейських затримали за збут наркотиків
- Невероятное, но очевидное
- Пам’яті товариша
- Січень – пора заготівлі?
- Повідомлення про оприлюднення
- Повідомлення про оприлюднення
- Про затвердження плану діяльності міської ради та виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів на 2021 рік
- Служба порятунку «101» інформує !
- Увага конкурс!
- До нас прибув депутат
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Пам’яті товариша
- Деталі
- Категорія: Наша пам'ять
- Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 15:56
Зазвичай, у колі прихильників аматорської сцени вітаємося один з одним за ім’ям, Василь Васильович Ігнатко був серед нас винятком – з ним вітались за ім’ям по-батькові. Одні згадають його, як директора сільського Будинку культури, іншим більше запам’ятався головою сільської ради у рідній Красилівці, ще комусь був наставником, надійним товаришем, вірним другом. У всіх іпостасях залишався незламним поціновувачем народної пісні та українського художнього слова. Його неповторний мелодійний голос радував не лише земляків-красилівців, а й слухачів всієї Бахмаччини. Виступав на районній і обласній сценах, піднімався на підмостки Палаців у столичному Києві, слухала його і голоси решти красилівців вся Україна з телепрограм, куди запрошували народний колектив. Його пісня лилась на три республіки – Україну, Білорусь і Росію на фестивалях у Сеньківці. Він співав сольно і дуетом, у чоловічому ансамблі і хоровому колективі, в якому був ще і солістом, до речі, очолював гурт багато років, вболіваючи не втратити авторитет високого звання Народного.
„Виступав, співав, був...”,- щемно і боляче говорити за нашого співучого колегу у минулому. Вже відбули дев’ятини, як підступна хвороба розлучила Василя Васильовича з нами навіки. Недуга забрала, але ніколи не здолає нашу світлу пам’ять про красилівського соловейка сцени, чий голос радував земляків багато-багато літ.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким покійного, і за давнім православним звичаєм побажаємо душі небіжчика Царства Небесного.
Друзі
Детальніше...