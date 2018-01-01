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Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 12:30

У столиці Чеської Республіки місті Празі з 30 травня по 2 червня 2013 року проходив 13- й Світовий Конгрес Європейської Асоціації паліативної допомоги, у якому взяли участь понад 3000 учасників з усіх континентів нашої планети.



Делегація України, до якої увійшли і представники ВТО»Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», мала змогу побачити і почути найсучасніші наукові досягнення, найкращий світовий досвід і практики у галузі паліативної і хоспісної допомоги, цього інноваційного мультидисциплінарного підходу, що дозволяє зменшити страждання та покращити якість життя паліативних пацієнтів та членів їхніх родин.



Празька Хартія – це, по суті, заклик медичних працівників, науковців, політиків, бізнесменів, діячів культури і мистецтва, психологів, інших фахівців до урядів країн світу полегшити страждання хворих і визнати паліативну допомогу правом людини, Празька Хартія декларує право людини на отримання паліативної допомоги. Зокрема, у ній зазначається: «Доступність паліативної допомоги є правовим зобов’язанням, що було визнано конвенціями Організації Об’єднаних Націй. У випадках, коли пацієнти відчувають сильну біль, нездатність уряду забезпечити надання паліативної допомоги може розглядатися як жорстке, не людське і принижуюче гідність поводження. Паліативна допомога може ефективно полегшити або навіть запобігти цим стражданням, і витрати на надання цього виду медичної допомоги – порівняно невеликі. По-скільки, здійснюється солідарне співфінансування (держави, пацієнта та благодійника).



У сучасному світі розвиток паліативної й хоспісної допомоги (ПХД) населенню стає однією з найактуальніших медико-соціальних та гуманітарних проблем суспільства. Вона забезпечує реалізацію прав пацієнта на максимальне поліпшення життя, якості життя важкохворих та членів їхніх родин у ситуації, пов’язаній із захворюванням, що загрожує життю людини, через запобігання та послаблення її страждань шляхом ранньої ідентифікації та точного оцінювання й полегшення болю та інших фізичних, психологічних та духовних проблем, гідне завершення життя.



Тут важливий особливо психологічний аспект: не всі морально готові спостерігати, як у них на очах помирає близька людина. А деякі важкохворі взагалі не мають родичів і навіть домівки.



Празька Хартія акцентує увагу уряду та світової спільноти на необхідність полегшення страждань шляхом симптоматичного лікування деяких категорій паліативних пацієнтів, зокрема, хворих на серцево-судинні та онкологічні захворювання, а також у термінальній стадії інших захворювань, таких як хронічні обструктивні захворювання легень або ниркова недостатність, неврологічні захворювання, такі як розсіяний склероз або бічний аміотрофічний склероз; пізні стадії деменсії; ВІЛ-інфекція/СНІД, малярія, туберкульоз тощо.



Визначаючи, що серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання є основними причинами смерті населення, і що більшість пацієнтів під час хвороби страждають від болю, слабкості, депресій та інших симптомів, таких як задишка. У міру прогресування захворювання багато пацієнтів потребують і психологічної та духовної підтримки.



Разом з тим, фахова громадськість та усі, хто підписали Празьку Хартію, висловлюють стурбованість та занепокоєння, що незважаючи на доведену ефективність у багатьох країнах, доступ до паліативно-хоспісної медичної допомоги обмежений або відсутній, що прирікає щорічно мільйони пацієнтів на страждання і муки.



Отже, важливо, щоб в Україні під час розробки національних регіональних стандартів та інших нормативно-правових документів були враховані заклики до урядів країн, що записані у Празькій Хартії.



Україна, ставши на шлях інтеграції у Європейське співтовариство, має врахувати міжнародні підходи щодо розвитку паліативної і хоспісної допомоги.



Звідси, бажання охопити турботою важкохворих у термінальній стадії їх життя стало моєю мотивацією у реорганізації Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз у Бахмацьку лікарню - Хоспіс для важкохворих з іншими багаточисельними захворюваннями.



Лікарня - Хоспіс- це заклад охорони здоров’я, що забезпечує цілодобове надання паліативної допомоги та психологічної, соціальної і духовної підтримки пацієнту і членам його родини.



Хоспісна допомога є складовою паліативної допомоги, яка надається пацієнту в термінальних стадіях захворювання. Основним обов’язком і головною метою хоспісної допомоги є створення максимально можливого комфорту для важкохворих та помираючих пацієнтів, поліпшення якості їх життя, доживання.



Акцентую! У сучасному світі проблему із безнадійними хворими вирішують двома способами. Перший спосіб – це евтаназія, другий спосіб - організація Лікарень - Хоспісів, що забезпечують цілодобове надання паліативної медичної допомоги, мультидисциплінарну допомогу взагалі.



І 18 червня 2020 року депутати Бахмацької районної ради одноголосно проголосували за взяття на баланс районної ради майновий комплекс Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, щоб у майбутньому його використати у реорганізованій Бахмацькій Лікарні- Хоспіс для важкохворих з іншими багаточисельними захворюваннями.



Отже, наші багатодесятирічні зусилля в укріпленні матеріально-технічної бази нашої лікарні не будуть марними. ЇЇ природні, кадрові та матеріально-технічні можливості необхідно невідкладно використати в інтересах нещасних людей.



29 липня 2020 року, перебуваючи із візитом до Бахмацького району, кандидат в Народні депутати Верховної Ради України Олег Валерійович Ляшко, відвідав і нашу лікарню. Оглянув її майже усі приміщення, пара клінічні кабінети, територію. Поспілкувавшись зі мною, довіреним мені колективом та з біля 200 чол. мешканців села Бахмач, щиро підтримав пропозицію щодо організації Бахмацької Лікарні - Хоспіс для багаточисельних важкохворих і обіцяв, у разі його обрання Народним депутатом України 25 жовтня 2020 року по 208 виборчому округу, усіляко допомогати у її розбудові.



Таким чином, організація Бахмацької Лікарні-Хоспіс для важкохворих, - це наш відгук на резолюції Празької Хартії (2013) та Парламентської Асамблеї Ради Європи (2015) про розвиток паліативної та хоспісної медичної допомоги з метою поліпшення життя важкохворим.



Але гарантовано, прогнозовано відбудеться відкриття Бахмацької Лікарні-Хоспіс для важкохворих, у разі обрання відповідальними виборцями Олега Ляшка, як популярного видатного політичного діяча – державника, який сповідує світогляд не олігархічного капіталізму, а економічного націоналізму, зокрема: «Виробляй українське, купуй українське»; Павла Шимка, як досвідченого голову Бахмацької міської ради, патріота - державника з багаточисельними всебічними досягненнями в роботі, який у своїх діях завжди орієнтується на результат в інтересах людей; Миколу Шимка, як досвідченого лікаря, громадського діяча – патріота, який усі 57 років свого професійного життя віддав рідній лікарні і продовжує нести цей хрест; інших членів народної Радикальної партії Олега Ляшка, як і за саму партію.



Звідси, переконливо прошу кожного виборця проголосувати розумом 25 жовтня 2020 року.



З повагою, Шимко М.П.

почесний громадянин міста і села Бахмач