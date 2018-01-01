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Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 10:00

Імунітет - це здатність організму чинити опір інфекції, тобто захищати від тієї чи іншої хвороби, знешкоджуючи її збудника (вірус, бактерію або грибок). Імунітет може бути вроджений (він дозволяє нам боротися з хворобами загалом) і набутий, тобто формується вже після народження - внаслідок зустрічі з конкретною інфекцією (і захищає лише від неї). Вперше зустрівшись зі збудником будь-якої хвороби, наш організм формує захист і під час наступної зустрічі відразу чинить ефективний опір. Фактично це означає, що наше тіло може запам’ятати і за якийсь час впізнати перенесені хвороби. Нерідко імунна пам’ять - так називають цей феномен вчені - зберігає спогади про події, які давно стерлися з пам’яті. Скажімо, самі ви навряд чи пам’ятаєте, як у ранньому дитинстві хворіли на вітрянку чи робили щеплення БЦЖ, а ось ваш імунітет про це пам’ятає - і не дає захворіти вдруге, знешкоджуючи частки вірусу вітряної віспи (або палички Коха), що потрапили у ваш організм. Тривалість імунної пам’яті залежить від захворювання. Вітряна віспа, свинка або кір найчастіше залишають після себе довічний імунітет - але це радше виняток, ніж правило. Щеплення, що захищають від гепатиту А д ифтерії та правцю рекомендують повторювати кожні 10 років. Усупереч поширеній думці, сезонний грип також формує у пацієнта стійкий імунітет - щоправда, лише до того різновиду (штаму) вірусу, яким той перехворів.Грип швидко мутує, тому вже за кілька місяців людина може заразитися знову. Однак цього разу хвороба часто перебігає в легкій формі, оскільки частковий захист пацієнту забезпечують антитіла до попередньої інфекції. У крові хворих на Covid-19 вчені знайшли понад 250 видів антитіл, які організм виробив, щоб зупинити зараження, 28 з них боролися з хворобою (тобто знешкоджували вірус) найбільш ефективно.



Чи правда, що імунітет до вірусу може бути у людей, які не хворіли на Covid-19? Теоретично, так. Антитіла до коронавірусу (як і до інших захворювань) можуть бути різної форми. Деякі з них можуть бути ефективними у боротьбі не з однією, а з кількома інфекціями. Скажімо, в зразках крові, які взяли у здорових людей задовго до початку епідемії (2015-2018 рр.), виявили антитіла, здатні ефективно нейтралізувати новий коронавірус Sars-Cov-2, хоч призначалися вони для захисту від якоїсь іншої хвороби. Наявність таких антитіл зовсім не означає, що люди мають ефективний імунний захист. Однак це підвищує ймовірність того, що зараження Covid-19 у таких людей перебігатиме у легшій формі. Втім, можливе і зворотне. Річ у тім, що сам по собі новий вірус не надто небезпечний для організму - основні проблеми для здоров’я пацієнтів створює їхня власна імунна система. Найнебезпечніші симптоми у важко хворих пацієнтів починають проявлятися саме після появи антитіл до Covid-19.



Імунітет від коронавірусу забезпечують не лише антитіла. Крім них, у боротьбі з інфекцією беруть участь й інші чинники, зокрема так звані Т-клітини (або Т-лімфоцити), які також беруть участь у формуванні імунної пам’яті. Крім того, як свідчать останні дослідження, Т-клітини відіграють ніяк не меншу, а може, й більшу роль в імунному захисті від Covid-19, ніж антитіла до коронавірусу, оскільки термін життя Т-лімфоцитів значно довший. Як і у випадку з антитілами, що можуть давати частковий захист від нового вірусу, попри те що залишилися в організмі після боротьби з іншою інфекцією, Т-клітини можуть мати аналогічні властивості й доволі ефективно знешкоджувати збудника Covid-19 навіть у людей, що не зустрічалися з ним. Це може бути одним з пояснень того, чому деякі пацієнти хворіють у дуже важкій формі, тоді як у інших Covid-19 може взагалі не викликати жодних симптомів: деякі з нас можуть бути частково захищені завдяки імунітету, що залишився після перенесених раніше захворювань. Річ у тім, що звичайну застуду викликають чотири різних віруси однієї родини (coronaviridae). Тому в організмі багатьох людей, що перехворіли в останні кілька років на застуду, найімовірніше є або антитіла до якогось з цих коронавірусів, або Т-клітини, які пам’ятають про попередню інфекцію. Це явище називають перехресним імунітетом і, за деякими даними, такі неспецифічні Т-клітини є майже у кожного третього. А разом з «перехресними» антитілами частковий захист від Covid-19 можуть мати близько половини населення планети. Крім Т-лімфоцитів і антитіл, є ще один захисний механізм, про який в останні роки все частіше говорять вчені, - так званий тренований вроджений імунітет. Він не є специфічним, тобто не спрямований проти якоїсь конкретної інфекції, однак також має здатність запам’ятовувати перенесені хвороби . Макрофаги, моноцити і природні кілери більш ефективно нейтралізують віруси та бактерії, з якими вони вже зустрічалися раніше, і навіть можуть захищати від інших, абсолютно нових для організму патогенів. Зокрема, за даними деяких досліджень, щеплення від туберкульозу (БЦЖ) може частково захистити організм від жовтої лихоманки і деяких інших вірусів. Люди з тренованим імунітетом менш схильні до інфекції, хворіють у легкій формі й одужують швидше.



10 важливих порад по харчуванню для зміцнення імунітету



1. Споживайте більше повноцінних білків. Вони є будівельною речовиною для імуноглобулінів – антитіл, які виконують роль захисних клітин. Якщо білка недостатньо, робота імунітету гальмується й боротися з вірусами організму стає складніше. Щоб заповнити недолік білків, включіть в раціон м’ясо, рибу, молочні продукти, бобові та яйця.



2. Включайте в раціон рослинні та тваринні жири. 80% жирів повинні надходити в організм за рахунок рослинних олій холодного віджиму, що містять максимальну кількість омега-3 поліненасичених жирних кислот. Ще 20% – це тваринні жири в складі вершкового масла та сала. Холестерин потрібен для синтезу сурфактанту – головної речовини, яка вистилає альвеоли в легенях і не дає їм луснути під час видиху, що дуже важливо при диханні. Але варто виключити смаження на рослинних оліях: це провокує неінфекційне запалення в організмі й підточує імунну систему.



3. Їжте продукти з високою концентрацією вітаміну С. Він зміцнює імунітет і захищає його від вірусів та бактерій. Найбільше його міститься в ківі, чорній смородині, шипшині, обліписі, яблуках, цибулі, квашеній капусті, болгарському перці та в зелені, цитрусових (апельсини, грейпфрути, лимони).



4. Приймайте вітамін D. У зміцненні імунітету він грає дуже важливу роль. Коли ви сидите вдома на карантині, ваш організм відчуває дефіцит в ньому.

Сонячної активності не вистачає для підтримки стану імунної системи в належному вигляді, тому його можна приймати додатково у вигляді добавки.



5. Включіть в раціон кольорові овочі. Йдеться про червоні, помаранчеві, жовті овочі та зелень. У їх складі є бета-каротин – речовина, яку називають попередником вітаміну А. Він, в свою чергу, стимулює вироблення клітин, які борються з мікробами. Крім того, кольорові овочі багаті ефірними маслами, які зміцнюють наш імунітет, заряджають кожну клітину організму і роблять їх більш життєздатними.



6. Вживайте до 30 грамів рослинної клітковини в день. 300-350 г фруктів і 400-500 г овочів істотно допоможуть роботі кишечника. Це дуже важливо, тому що саме в кишечнику формується до 70% всіх імунних комплексів.



7. Урізноманітніть меню продуктами, що містять селен і цинк. Від цих мікроелементів залежать багато імунних процесів та життєдіяльність клітин. Селен та цинк містяться в морепродуктах і горіхах. Щоправда, до горіхів слід ставитися з обережністю і не з’їдати більше жмені в день. Інакше ви ризикуєте нашкодити фігурі, адже вони дуже калорійні.



8. Пам’ятайте про водний режим. Вода підтримує метаболізм, сприяє засвоєнню поживних речовин і виведенню токсинів, бере участь у терморегуляції організму. У день рекомендується пити не менше 30 мл води на 1 кг маси тіла.



9. Додайте в їжу природні фітонциди. Одними з важливих бар’єрів для вірусної інфекції є фітонциди, які містять часник і хрін. Запасіться куркумою і додавайте її по чайній ложці під час приготування рису або гречаної каші. Корисні також корінь імбирю, гвоздика, шавлія, чебрець. Вони прекрасно діють на імунну систему.



10. Відмовтеся від «вуглеводних бомб» – їжі з високим вмістом простих цукрів і жиру. Імунітету може нашкодити жирна, важка і калорійна їжа, тобто рафіновані, копчені, мариновані продукти. Також варто виключити з раціону солодощі та випічку, так як зайві калорії і цукор пригнічують імунну систему,тому краще споживайте мед.



Сімейний лікар також може порадити прийом препаратів для зміцнення імунітету, які призначаються індивідуально.



З повагою Ваші сімейні лікарі

Тчанніков Валерій Володимирович,

Тчаннікова Наталія Борисівна.