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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 14 серпня 2020, 10:45

На цьому тижні, 14 серпня, у Православ’ї відбудеться Святкування Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. У народі це Медовий Спас. А 19 серпня - Преображення Господа нaшего Ісуса Христа. Це вже Яблуневий Спас. Наприкінці літа нас чекає ще один - Хлібний Спас. На всіх трьох прийнято пригощатися медом, як раз про цей поживний і цілющий продукт хочу повести розмову.



Не відкрию Америку, як скажу, що мед застосовувався ще з давнини. До його складу входять не лише вуглеводи, а й білки, мінеральні речовини, мікроелементи, вітаміни. Особливо цінують продукт хворі на діабет, адже глюкоза і фруктоза не шкодять їх організму, як цукор. Та все ж знайте міру.



Сам пасічник, цікавлюсь всім, що пов’язане з добутком бджільницького промислу. Надлишки викачаного з вуликів зазвичай реалізую на ринку. Ось і минулої неділі довелося побувати серед люду. Наслухався від потенційних покупців їх думок щодо меду: одні віддають перевагу нектару з різнотрав’я, інші вважають, що найкращі меди з білої акації та липи. Меншим попитом користуються гречаний, соняшниковий і рапсовий. Останній у нашому регіоні найменш популярний. Фахівці стверджують, що всі меди корисні, головне, щоб це був натуральний продукт, який зібрала бджола з квітучих рослин. Ось візьмімо той же рапсовий. Уже зазначив, що у нас він вважається низькосортним. Проте знаю, у Німеччині саме цей мед найзапитаніший, і німці в Україні щорічно закуповують солодкий продукт сотнями тонн.



Тепер про ціни. Звісно, їх визначає попит і пропозиція. Починався сезон украй несприятливо, бджола ледь заповнювала соти. До того ж багато вуликів пропали, звісно, вартість підскочила. Але тепер ситуація виправляється, ціна стрімко падає, особливо на продукт із соняшникових плантацій. Хто продає інші меди, аби запобігти конкуренції, свідомо занижують цінність соняшникового меду. Проте неодноразово зустрічав відомості, про особливу користь меду із соняшника.



Саме він має багато цінних властивостей: легко засвоюється, живить клітини, покращує стан волосся, нігтів, нормалізує перистальтику кишковика, знімає запалення, стимулює імунітет. Соняшниковий мед активно впливає на шлунково-кишковий тракт: м’яко обволікає шлунок, знімає спазми, кишкові кольки, нормалізує стілець. Уживаючи незначну кількість щодня, можна позбутися від виразки дванадцятипалої кишки, гастриту. Соняшниковий мед благотворно діє на серцево-судинну систему: зміцнює, тонізує стінки судин, очищає кров від шлаків, покращує її якість, нормалізує кров’яний тиск, є джерелом глюкози для нормальної роботи серця.



Шановний читачу, не сприймай це як рекламу, бо й сам пропоную зараз цей продукт. Навіть пораджу, не поспішайте з покупкою, придбайте поки що до Спаса, а на зиму придбаєте по більш поміркованих цінах – меду буде доволі, вистачить усім. Тож смакуйте і оздоровлюйтесь, згадуйте добрим словом моїх колег – пасічників.



Микола Жила,

бджоляр, травознавець