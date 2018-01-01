/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 10:32

Онуці дошкуляв кашель, до аптеки відрядили мене. Купив рекомендовані аптекаркою „найкращі”ліки. Ними виявилися льодяники. А через день подався до фармацевтів знову вже з іншим завданням – у дружини підвищений тиск. У голові черги стояла жінка в літах.



- Мені чогось від кашлю...

– Візьміть льодяники...

- Скільки коштують?

– 100 гривень...

– А у вас є мукалтин? Скільки коштує?

– 10 гривень, - відповіла провізор, а я автоматично співставив суми.

– Може, траву термопсису з содою маєте, їх раніше копійчаними таблетками називали?

...Згадались радянськи часи, і ці недорогі таблетки від кашлю. Тоді їх нерідко давали в аптеках замість здачі. Хоча і коштували недорого, були ефективні при терапії бронхіту, трахеїту, грипі і застудах. Виявилося, сьогодні це зілля коштує 5 гривень.



Сироп пертуссина теж був у наявності, але „ховався” за коштовними ліками. До речі, з’ясувалося, він дешевший навіть за термопсис із содою...



Одним словом, ерудована покупчиня назбирала цілий пакет медикаментів, де, крім згаданих, були ще прополіс і шрот розторопші, отримала із сотенної купюри більше п’ятдесяти гривень здачі і подалася у своїх справах...



Цією історією поділився у компанії. Один із приятелів порадив зайти у Facebook, звідки про все це він дізнався днем раніше. Прислухався, по суті, Інтернет виклав те ж, що і я. Але авторка продовжила дуже цінною, як на мене, інформацією.



„Багато дорогих лікарських препаратів мають більш дешевий аналог з ідентичним складом. Запам’ятайте їх назви, якщо не хочете «працювати на аптеку».



Белосалік і Акридерм СК, Бепантен і Декспантенол, Бетасерк і Бетагістин, Биструмгель і Кетопрофен, Вольтарен і Диклофенак, Гастрозол і Омепразол, Герпевір і Ацикловір, Детралекс і Венарус, Дифлюкан і Флуконазол, Длянос і Риностоп, Зантак і Ранитидин, Зиртек і Цетиринакс, Іммунал і Эхінацеї экстракт, Імодиум і Лоперамид, Йодомарин і Калію йодид, Кавинтон і Вінпоцетин, Кларитин і Лорагексал, Клацид і Кларитроміцин, Лазолван і Амброксол, Ламізил і Тербінафін, Ліотон-1000 і Гепарин-акригель 1000, Ломілан і Лорагексал, Максидекс і Дексаметазон, Мезим і Панкреатин, Мідриацил і Тропікамід, Мирамістин і Хлоргексидин, Моваліс і Мелоксикам, Нейромультивит і Пентовіт, Но-шпа і Дротаверина гідрохлорид, Нормодипін і Амлодипін, Нурофен і Ібупрофен, Панадол і Парацетамол, Панангін і Аспаркам, Пантогам і Пантокальцин, Ринонорм і Риностоп, Сумамед і Азитроміцин, Трентал і Пентоксифілін, Трихопол і Метронідазол, Троксевазин і Троксерутин, Ультоп і Омепразол, Фастум-гель і Кетопрофен, Фінлепсин і Карбамазепін, Флюкостат і Флуконазол, Фурамаг і Фурагін, Хемоміцин і Азитроміцин...”



Не полінувався, поцікавився цінами, вибравши навмання зазначені у переліку: Мезим і Панкреатин. Мезим форте 10000 табл. №10 - близько 50 гривен за упаковку. За ПАНКРЕАТИН табл. 250 мг блистер № 60 потрібно заплатити близько 40 грн, це при тому, що пігулок в упаковці вшестеро більше...



Леонід Олефіренко



Від редакції: Звичайно, дякуємо авторові за аптечний «лайф-хак», та все ж нагадуємо, що лікування індивідуальне, обов`язково порадьтеся з лікарем!