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Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 13:05

Продовжується реформування медичної галузі Бахмацького району. Очікується реформа закладів вторинного та третинного рівня медичної допомоги (стаціонарної та спеціалізованої амбулаторної), і набирає обертів започаткована в 2018 році реформа первинної медичної допомоги (ПМД). Відкриваються нові заклади ПМД з іншою організаційно-правовою формою роботи.



У місті Бахмачі за адресою вул. Першотравнева 41/прим. 2 (колишнє приміщення аптеки) розпочала роботу приватна амбулаторія загальної практики – сімейної медицини, де працюють відомі в Бахмацькому районі лікарі: Тчаннікова Наталія Борисівна і Тчанніков Валерій Володимирович,(справжня сімейна амбулаторія, де послуги надає сім’я лікарів). Амбулаторія оснащена всім необхідним обладнанням згідно табелю оснащення для закладів ПМД. На сьогодні держава повністю вирівняла права комунальних та приватних медичних закладів. Національна служба здоров’я України заключає договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з приватними закладами загальної практики – сімейної медицини, аналогічні договорам з комунальними некомерційними підприємствами ЗПСМ. Згідно з цим договором повний перелік послуг ПМД, а саме прийом пацієнтів та обслуговування викликів, обстеження (загальний аналіз крові, сечі, холестерину, глюкози крові, ЕКГ), видача всіх необхідних медичних документів (листків непрацездатності, довідок, санаторно-курортних карт, направлень, рецептів, зокрема за програмою «Доступні ліки», тощо) для пацієнтів, які в цьому закладі заключать або заключили декларацію з лікарем, надається безоплатно (послуги оплачує Національна служба здоров’я України відповідно деклараціям). Окрім того, лікар Тчанніков Валерій Володимирович, який має знання і досвід роботи в інших галузях медицини (хірургія, травматологія, ендоскопія, рентгенологія) може надавати консультації за цими спеціальностями, також безоплатно для пацієнтів, з якими заключена декларація. У місті Києві вже працюють і з’являються багато нових закладів, які поєднують надання первинної та спеціалізованої амбулаторної допомоги. Приємно, що і Бахмач не пасе задніх, завдяки цій амбулаторії. Я вважаю, що за такими закладами первинної медичної допомоги – майбутнє, адже вони надають якісні багатопрофільні медичні послуги для населення.



Марія Топоріна,

Бахмач – Київ