Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Здоров'я Туберкулез не менее опасен коронавируса!

Туберкулез не менее опасен коронавируса!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Здоров'я
Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 09:35

Публикации Николая Павловича Шимко встречаю на страницах газеты не в первой. Но «ЗВЕРНЕННЯ» фтизиатра к руководителям области, опубликованное в предыдущем выпуске «Порадника», воспринял как крик его души.


Процитирую: «Прошу кожного із Вас підтримати мою переконливу пропозицію: «Залишити Бахмацький тубхоспіс, як стратегічно важливий та функціонально доцільний структурний підрозділ… Туберкульоз - це «хронічне часто поширене і нерідко смертельне захворювання з тяжким прогресуючим перебігом». І за визначенням експертів ВООЗ: «Наближається той час, коли туберкульоз стане невиліковним захворюванням». По-скільки, паличка Коха постійно мутує, утворюючи квазівиди, які швидко стають стійкими навіть до новітніх дороговартісних ліків…»


Врач с многолетним стажем работы в медицине предупреждает о последствиях закрытия Бахмачского тубхосписа в частности и других в том числе. К чему может это привести, иллюстрирует ситуация с коронавирусом. Вот сообщения средств массовой информации, которые все более напоминают фронтовые сводки.


- Из-за пандемии коронавируса многие страны Европы принимают ограничительные меры. Так, с 16 марта в Испании ввели всеобщий карантин. Здесь эпидемия обогнала вспышку в Южной Корее, в мире почти 90 тыс. активных случаев болезни.


Карта распространения опасного заболевания постоянно меняет конфигурацию в сторону расползания. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина. Так было 16 числа, сегодня ситуация еще критичней.


Так может прислушаемся к мнению Шимко и его коллег, коронавирус не щадит никого, туберкулез не менее опасен, уже скосил миллионы.


Николай Гаркуша

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове