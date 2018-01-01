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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 20 березня 2020, 09:35

Публикации Николая Павловича Шимко встречаю на страницах газеты не в первой. Но «ЗВЕРНЕННЯ» фтизиатра к руководителям области, опубликованное в предыдущем выпуске «Порадника», воспринял как крик его души.



Процитирую: «Прошу кожного із Вас підтримати мою переконливу пропозицію: «Залишити Бахмацький тубхоспіс, як стратегічно важливий та функціонально доцільний структурний підрозділ… Туберкульоз - це «хронічне часто поширене і нерідко смертельне захворювання з тяжким прогресуючим перебігом». І за визначенням експертів ВООЗ: «Наближається той час, коли туберкульоз стане невиліковним захворюванням». По-скільки, паличка Коха постійно мутує, утворюючи квазівиди, які швидко стають стійкими навіть до новітніх дороговартісних ліків…»



Врач с многолетним стажем работы в медицине предупреждает о последствиях закрытия Бахмачского тубхосписа в частности и других в том числе. К чему может это привести, иллюстрирует ситуация с коронавирусом. Вот сообщения средств массовой информации, которые все более напоминают фронтовые сводки.



- Из-за пандемии коронавируса многие страны Европы принимают ограничительные меры. Так, с 16 марта в Испании ввели всеобщий карантин. Здесь эпидемия обогнала вспышку в Южной Корее, в мире почти 90 тыс. активных случаев болезни.



Карта распространения опасного заболевания постоянно меняет конфигурацию в сторону расползания. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина. Так было 16 числа, сегодня ситуация еще критичней.



Так может прислушаемся к мнению Шимко и его коллег, коронавирус не щадит никого, туберкулез не менее опасен, уже скосил миллионы.



Николай Гаркуша