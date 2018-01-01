/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 12:20

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Новий коронавірус 2019-nCoV – це передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може передаватися від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними.



На сьогодні вірус в основному передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини.



Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.



Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші – тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.



Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.



Шляхи передачі коронавірусу: при контакті з хворим на коронавірусну інфекцію – через краплі його слини, при безпосередньому контакті із зараженими тваринами – через немиті руки, при вживанні сирих або недостатньо термічно оброблених м’ясних і рибних продуктів, яєць – якщо ці тварини чи птахи були уражені коронавірусом.



Клінічні симптоми коронавірусу: грипоподібні прояви, гарячка понад 38 °C, біль у м’язах, слабкість, сонливість, головний біль, біль у горлі, діарея, кашель, що важко стримати, вологий кашель із виділеннями зеленого кольору, можливі прожилки крові, проблеми з диханням, розвиток дихальної недостатності, розвиток вірусної пневмонії, що швидко переходить у бактеріальну.



Ліки від коронавірусу є симптоматичними, тобто вони не діють на сам вірус, лише допомагають організмові подолати прояви хвороби, і в такий спосіб організм, його імунна система, може виявитися здатною впоратися з хворобою. Лікуючи коронавірусну інфекцію, як і решта гострих респіраторних вірусних інфекцій, особливу увагу приділяють запобіганню розвитку гострої вірусної пневмонії. Китайські медики заявили, що знайшли новий ефективний спосіб лікування коронавірусу. Йдеться про переливання зараженим плазми крові від донорів, які йдуть на поправку.