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Деталі Категорія: Здоров'я Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 09:00

Сьогодні на кожному кроці чуємо про короновірус. Ще раз згадався батуринський краєзнавець Олександр Костянтинович Кодаков. Тоді була поширена якась інфекція, багато хто кашляв, температурив. Звісно, зайшла розмова з травознаєм про рослини, які позбавляють хворобливості. Часник і цибуля, чаї з калиною і малиною – засоби відомі кожному. А от кора верби, як засіб від нежиті, були для мене новиною. Ще більше здивували цілющі властивості відомого всім лаврового листа.



Вирішив відшукати записи майже 30-річної давнини.



Вміст фінтоцидів у складі лаврового листа використовують для зміцнення імунної системи. Приготований настій - відмінний профілактичний засіб проти вірусних захворювань. Ефективним для лікування верхніх дихальних шляхів є інгаляція, бо лавровий лист має корисні ефірні масла. Це стосовно вірусних і простудних хвороб.



Цікаво буде знати, що настої і відвари лаврового листа сприяють очищенню організму. На 300 г води знадобиться всього три листочки. Після п’яти хвилин варіння залиште рідину настоюватися на ніч. Настій лаврового листа звільняє від сольових відкладень і від зайвої рідини, значить, від зайвої ваги і набряклості. Справитися з набряками допоможе триденний курс вживання відвару перед їжею по дві столові ложки.



«Лавровий» настій використовується для очищення суглобів. Виводить солі і шлаки, які призводять до розвитку артриту, впливають на рухливість суглобів. Для очищення необхідно пити маленькими порціями протягом дня приготований відвар (5 г лаврового листя на 300 мл води). Курс оздоровлення - три дні. Повторне лікування - через тиждень. Протягом року потрібно повторювати курс кожен квартал. Потім буде достатньо одного разу на рік.



А ще ця пряність нашої кухні здатна очищувати шкіру і зміцнювати волосся, діє проти лупи.



Микола Жила, травознай