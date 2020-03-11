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Як підприємцю отримати допомогу на дітей
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- Категорія: Юридична консультація
- Опубліковано: Четвер, 07 травня 2020, 09:50
З метою підтримки родин з дітьми на період карантину КМУ прийняв постанову, що передбачає виплати ФОП 1,2 груп ЄП, які мають дітей до 10 років.
Умови:
ФОП відноситься до першої і другої групи платників єдиного податку, Сплачували ЄСВ в усіх місяцях 2019 року або в усіх місяцях 2019 року після держреєстраціїМають дітей віком до 10 роківГромадянин України, іноземець або особи без громадянства, які постійно проживають в Україні
Розмір:
на кожну дитину до 10 річного віку включно в розмірі прожиткового мінімуму на 1-ше січня поточного року (для дітей віком до 6 років – 1 779 грн; для дітей віком від 6 до 10 років – 2 218 гривень) надається лише одному з батьків ( опікуну, усиновителю)виплачується щомісячно за повний місяцьпризначається із місяця звернення допомога на дітей не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”у разі досягнення 6-ти річного віку дитиною, на яку виплачується допомога, її розмір переглядається з урахуванням відповідного розміру прожиткового мінімуму з наступного місяця
Період:
На період карантину + один місяць після дати його відміни. Йдеться про Постанову КМУ 211 від 11.03.2020 року ( початок карантину з 12.03 по 24.04 а тепер по 11.05) + 1 місяць після завершення карантину
Хто виплачує:
Орган соціального призначення (СоцЗабез) за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання підприємця.
Виплата відбувається через уповноважені банки
Пакет документів:
Копія свідоцтв про народження дітейДовідка з ПФУ про сплату ЄСВ за формою ОК – 7Копія рішення про опіку на дитину (для усиновленої дитини)Копія документу, що посвідчує проживання на території України ( для іноземців та осіб без громадянства)
Для подання заяви передбачена паперова або електронна форма. Для електронної форми накладення КЕП ( кваліфікаційного електронного підпису) є обов’язковим
Якщо до заяви бракує якогось документу- у Вас один місяць з дня звернення , щоб донести потрібний документ. Тоді допомога призначається з місяця звернення
Строк розгляду заяви:
Протягом 3-ох робочих днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами
Про призначення чи відмову у її призначенні із зазначенням причин такої відмови та порядку оскарження орган соціального захисту надсилає письмове повідомлення
Припинення виплати:
Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом 3-ох роб. днів повідомити про це орган соцзахисту населення
Якщо змінили місце проживання:
У разі зміни місця проживання отримувача допомоги виплата продовжується за новим місцем проживання з місяця звернення в новий СоцЗабез.
Якщо з вини СоцЗабезу кошти не отримані:
Якщо допомога на дітей не була отримана заявником з вини СоцЗабезу – кошти підлягають виплаті за минулий час без обмеження будь-яким строком
Допомога для для людей, які втратили роботу та зареєструвалися у центрі зайнятості як безробітні спрощено доступ і надано можливість отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка в свою чергу передбачає і доплати на кожну дитину. Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, в якій виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.
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