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Головна Категорії статей Юридична консультація Чи зупиняється перебіг строків прийняття спадщини під час карантину?

Чи зупиняється перебіг строків прийняття спадщини під час карантину?

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Категорія: Юридична консультація
Опубліковано: П'ятниця, 08 травня 2020, 09:08

Під час оголошеного в країні карантину державні та приватні нотаріуси, згідно з рекомендаціями Мін’юсту, здійснюють прийом громадян за попереднім записом у телефонному режимі та виключно для вчинення невідкладних нотаріальних дій, зокрема прийняття спадщини.


Як зазначила Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), охочі прийняти спадщину, повинні подати нотаріусу заяву до закінчення 6-місячного строку, який починається з дня смерті спадкодавця, або з дня, коли особа була оголошена померлою. Важливо, що у період карантину чинним законодавством не передбачається зупинення перебігу строків цієї процедури.У разі недотримання строку, продовжити його можливо у судовому порядку за наявності поважних причин, або за письмовою згодою спадкоємців, які встигли прийняти спадщину у зазначений строк.


Дізнатися контакти державних та приватних нотаріусів мешканцям Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини можна на сайті міжрегіонального управління юстиції, за посиланням – https://sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/notariusy/.

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