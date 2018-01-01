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Деталі Категорія: Юридична консультація Опубліковано: Середа, 23 лютого 2022, 16:27

Для військовослужбовців та ветеранів законодавством України передбачено велику кількість пільг у різних сферах життя, проте жодна з них не має належного механізму їх реалізації. Ті пільги, які покликані забезпечувати повернення військових до звичайного життя, не виконують свою функцію, а ті, що виконують покладену на них функцій - не реалізуються або реалізуються на неналежному рівні через недосконалий механізм або брак коштів.



Не стала виключенням у цьому правилі і грошова допомога, яка щороку виплачується учасникам бойових дій, інвалідам війни та деяким іншим категоріям осіб, адже держава виплачує таку допомогу у значно занижених розмірах.



Навесні 2021 року учасникам бойових дій було виплачено 1491 гривні, хоча вони мали право на отримання 8845 грн, а інваліди війни, залежно від групи інвалідності, недоотримали від держави від 8992 грн до 13269 грн. Більш детальна інформація щодо розмірів виплат, на які можуть розраховувати громадяни залежно від свого статусу наведено у таблиці.



Зазначена недоплата виникає внаслідок того, що Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» передбачений один розмір грошової допомоги, але щороку у зв’язку з прийняттям відповідного бюджету, де визначені всі видатки зі сторони держави, Кабінет Міністрів України виносить свою постанову, у якій визначає менші розміри грошової допомоги, ніж це передбачено законами.



А оскільки виплату разової грошової допомоги через свої структурні підрозділи здійснює Міністерство соціальної політики України, яке фактично підпорядковується Кабінету Міністрів України, то і виплати таких коштів проводяться у менших розмірах.



У той же час Конституційний Суд України вже двічі (у 2008 та 2020 роках) ставав на бік захисників України та визнавав неконституційними положення щодо зменшення розміру грошової допомоги, яка виплачувалася учасникам бойових дій. А вже у вересні 2020 року Верховний Суд прийняв зразкове рішення по справі №440/2722/20 щодо виплати щорічної грошової допомоги, після якого суди на всій території України почали задовольняти позови щодо неправомірної виплати менших сум грошової допомоги.



Однак, незважаючи на завідомо програшну ситуацію в суді, Кабмін і надалі продовжує зменшувати виплати щорічної грошової допомоги, адже далеко не всі отримувачі такої допомоги звернуться до суду, а значить – держава «зекономить» частину «своїх» коштів.



Але, якщо ви або ваші знайомі хочете отримати повноцінну виплату грошової допомоги – необхідно буде звернутися до адміністративного суду з позовною заявою про визнання незаконними дій органу соціального захисту населення щодо виплати грошової допомоги у зменшеному розмірі та стягнути недоотриману різницю.



Такий позов необхідно подати до Чернігівського окружного адміністративного суду, а відповідачем по справі буде Чернігівський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, адже саме він здійснює виплату грошової допомоги у Чернігівській області (окрім таких міст, як Чернігів, Ніжин та Прилуки, де виплати здійснюються органами соціально захисту при міських радах). При чому, платити судовий збір за подання такої позовної заяви не доведеться, а останнім днем для звернення до суду щодо грошової допомоги виплаченої у 2021 році є 30 березня 2022 року, тож не варто відкладати цю справу у довгий ящик.



І як писав наш Т.Г. Шевченко: «Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая».



Адвокат Володимир Лопатка

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