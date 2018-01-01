/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: П'ятниця, 06 березня 2020, 09:37

Батурин - столиця України-Гетьманщини — займає чільне місце поміж історичних місць нашої держави. Батурин століттями зберігав для нащадків пам’ять про героїчне минуле. Пам’ятки історії та архітектури Батурина є своєрідним літописом національної історії, вони є основою неповторних екскурсійних маршрутів, розроблених Національним історико-культурним заповідником “Гетьманська столиця”. Серед об’єктів закладу особливий шарм має садиба Кочубеїв.



1. Будинок генерального судді В.Кочубея - єдина унікальна пам’ятка історії та культури національного значення, яка збереглася на автентичному місці з кінця ХVІІ - початку ХVІІІ cтоліть, після варварського знищення Батурина Московськими військами в листопаді 1708 року.



2. Єдиний автентичний свідок життя та діяльності гетьманів Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепи, Василя Кочубея, Самійла Величка.



3. Унікальна частина будівлі - підвал, який за декілька століть не зазнав перебудов.



4. Парк «Кочубеївський» - пам’ятка садово-паркового мистецтва XVII століття.



5. Вікові дуби - свідки романтичних зустрічей закоханих гетьмана Івана Мазепи і Мотрони Кочубей.



6. Унікальна експозиція, де представлені автентичні пічні кахлі та замки XVII століття.



7. Унікальне місце представлення Батурина, як культурного старшинсько- аристократичного центру Гетьманщини.



8. Місце розгляду “вчинку Юди” (Василя Кочубея) й усвідомлення його наслідків.



Запрошуємо вас відвідати музейну Мекку - Гетьманську столицю, проникнутися її героїчним і романтичним духом, пройти землею, де закарбована і закодована наша невмируща пам’ять, щоб зрозуміти, хто Ви, “чиї сини, яких батьків”.



Наталія Сердюк, організатор екскурсій I категорії