/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: П'ятниця, 10 липня 2020, 10:30

Поступове послаблення карантинних заходів позитивно відобразилося на роботі Національного заповідника «Гетьманська столиця», у тому числі й на роботі Цитаделі Батуринської фортеці! З 15 травня 2020 року було дозволено самостійне відвідування відкритих територій закладу, а з 01 червня 2020 року екскурсійне обслуговування на ци територіях. Безперечним лідером щодо відвідуваності та кількості проведених екскурсій заповідника залишається Цитадель Батуринської фортеці! Причини очевидні:



- видовищність об’єкта,

- чарівні краєвиди заплави ріки Сейм,

- на цьому місці творилася українська державність, формувалася політична думка, прагнення українців до незалежності!



Турботливість працівників відділу і професійність екскурсоводів знаходить свою винагороду через позитивні враження, якими діляться візитери у Книзі відгуків закладу:



«Дуже вдячні за відпочинок. Дякуємо, були дуже вражені побаченим. В колекцію веземо чудові фото. Відвідувачі з Вертіївки».



«Теплі вітання з Чернігова. Дякуємо за все:). Молюся за благополуччя всіх працівників і міщан. о.Роман Халук, (УГКЦ) 27.06.20.



«Дуже цікаво. Відчувається, що працівники вкладають душу в свою справу. 28.06.20. Оля і Сергій, м. Київ.»



«...Ваш патріотизм та любов до Бога, України і нас надихнули і торкнули наші серця. Дякуючи вашій праці, ми відчули дух нашого народу, нашої Держави. Дякуємо Вам за зв’язок, який Ви творите між поколіннями. 28.06.20 р.»Колектив підприємства ДЛЦ «Медгарант».



За період з 15 травня по 30 липня об’єкт відвідало 7202 особи, проведено 240 екскурсій, які прослухало 1550 осіб, з них 148 учнівської молоді! Одним із чинників привабливості закладу стали вже традиційні Дні відкритих дверей, присвячені державним святам та святам, дотичним до основної теми заповідника - історії Гетьманщини. Упродовж цього періоду в закладі було проведено 3 дні відкритих дверей: 18 травня - до Міжнародного дня музеїв, 1 червня - до Міжнародного Дня захисту дітей, та 28 червня - до Дня Конституції України! Усього за зазначений період безоплатним правом відвідування об’єкта «Цитадель Батуринської фортеці» скористалися 1323 відвідувачі.



Останнім часом є досить популярним проводити корпоративні, державні свята та дні народження у Батурині. У серці Гетьманщині можна не лише відпочити, а й дізнатись про історію Батьківщини - детальні біографії гетьманів та їх смаки, історію розбудови фортеці Батурин та української держави, знищення міста над Сеймом та геополітичні наслідки цього знищення.



Приємно, що цьогоріч особливо багато людей відсвяткували День Конституції України у Батурині! Цього дня Цитадель Батуринської фортеці відвідало - 570 осіб! Українці, не дивлячись на навколишні реалії, були у святковому настрої та вбранні, з українською символікою. Сподіваємося, що своєю роботою колективи відділів історії Гетьманства, археології та паркового відділу заповідника утвердили патріотичні почуття українців та їх прагнення приїздити до славетного Батурина знову і знову!



Наталія Сердюк, організатор екскурсій I категорії НІКЗ “Гетьманська столиця”