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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:00

Ще кілька років тому мав розмову з Кропивненьким сільським головою Володимиром Ткаченком. Ділився він задумом спорудити пам’ятник односельцям, хто поліг на фронтах Великої Вітчизняної війни. Плани керівника дещо здивували – обеліск, що увіковічнював імена полеглих крапивненців вже стояв у центрі села.



- Знаєте, в повоєнні роки у нас головував колишній фронтовик-десантник Григорій Григорович Савченко. Він і був ініціатором зведення монумента. Тільки відразу попередив: „Це років на 25, потім зведуть досконаліший...” Помилився фронтовик, простояла споруда півсторіччя.



Відкриття нового пам’ятника співпало з 77-річчям визволення села від фашистів. Мріяв колись голова запросити на урочистість ветеранів Другої світової, не вийшло, не дочекалися сивочолі бійці. Прийшли до обеліска їх вдови Олександра Андріївна Салій та Варвара Йосипівна Кропивна. На жаль, Ганна Володимирівна Кропивна занедужала, а так хотіла побувати на відкритті, бо про це мріяв її чоловік Володимир Іванович.



Просили у селі подякувати архітекторові Миколі Михайловичу Салабуті і будівельнику Миколі Михайловичу Вовку, першому - за вдалий проект, його тезці – за якісно виконану роботу.



Сільський голова, Володимир Васильович, мріяв зробити відкриття людним і урочистим, з відомих причин вийшло дещо інакше. Проте грав духовий оркестр, лунали фронтові мелодії, і всі сповнилися надією, що наступного разу зберуться всім селом, ще й гостей запросять з усієї округи.



Микола Берест