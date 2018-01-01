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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:24

День визволення Григорівка святкує 12 вересня. Скільки літ минуло з тієї пам’ятної дати, як село звільнили від фашистських загарбників, а людська пам’ять береже спогади про ті події й досі. Кожен рік учні Григорівської школи вшановують визволителів.



Біля пам’ятника полеглим односельцям по особливому звучать слова вдячності героям-визволителям.



Дмитро Кроковний