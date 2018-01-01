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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Слова вдячності
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- Категорія: Подорож Бахмацьким районом
- Опубліковано: П'ятниця, 18 вересня 2020, 11:24
День визволення Григорівка святкує 12 вересня. Скільки літ минуло з тієї пам’ятної дати, як село звільнили від фашистських загарбників, а людська пам’ять береже спогади про ті події й досі. Кожен рік учні Григорівської школи вшановують визволителів.
Біля пам’ятника полеглим односельцям по особливому звучать слова вдячності героям-визволителям.
Дмитро Кроковний
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