/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Подорож Бахмацьким районом Опубліковано: Субота, 14 листопада 2020, 12:32

Редакцію „Порадника” відвідав знаний в області журналіст Сергій Дзюба. Попросили газетяра залишити для нашого читача щось із своїх творчих наробків.

Завжди з великим задоволенням приїжджаю у славне, козацьке село Курінь, де господарює справжній українець і великий трудівник Василь Булах, відомий далеко за межами рідної Чернігівщини своїми добрими справами. Безперечно, як Василю Миколайовичу поталанило з селом Курінь, так і мальовничому Куреню пощастило з директором ПСП «Авангард», меценатом Василем Булахом!

«Україна розквітне, і я одягну вишиванку!»



А цього разу – подія святкова та урочиста. Бо за свою визначну благодійну та громадську діяльність, за велике подвижництво на благо України став Василь Миколайович лауреатом міжнародних нагород – премії ім. Пантелеймона Куліша та патріотичної медалі Олександра Довженка.



Честь вручити заслужені нагороди надали мені, як президенту Міжнародної літературно-мистецької Академії України, редактору обласної газети «Чернігівщина». До речі, в Курені нашу газету дуже шанують – активно передплачують і читають, вкотре переконався в цьому, поспілкувавшись із місцевими мешканцями, людьми працелюбними, чуйними та гостинними.



Одержавши почесні відзнаки, Василь Булах скромно сказав, що, власне, це – не тільки його особиста заслуга, а дружного колективу сільгосппідприємства «Авангард», багатьох земляків, які вміють і звитяжно працювати на рідній землі, й так само мужньо захищати свій край та суверенну Україну від ворогів. «Однак, попри всі нинішні негаразди, котрі доводиться долати нашій країні, ми вистоїмо, і співвітчизники щиро пишатимуться своєю незалежною державою, – переконаний Василь Миколайович. – Україна розквітне, і я одягну вишиванку!».



... Після школи-восьмирічки Василь Булах закінчив Ніжинський технікум за спеціальністю технік-механік. Згодом здобув вищу освіту. Хотілося неодмінно працювати в селі, на рідній землі. Відчув, що це – покликання, отож повернувся додому!



Працював водієм: із 1979-го і доки Україна стала незалежною, до 1991-го (просто подобається ця професія, ось і зараз сам на машині їздить). Потім став підприємцем, але все одно перевозив вантажі… У 1994-му створили фермерське господарство, так і трудився. А в 2006 році Василь Булах очолив це сільгосппідприємство. На той час тут було аж два мільйони гривень боргу. Що ж, погодився і почав наполегливо працювати…



Багато потужніших господарств не витримали конкуренції в умовах ринку. Натомість сьогодні ПСП «Авангард» – одне з найкращих у районі та в області! На запитання, у чому ж секрет такого успіху, Василь Миколайович відповів зі своєю скромною, доброю посмішкою:



– Бо так мене батьки виховали. Працювати звик, просто вже не можу інакше… І не уявляю, як це – сидіти, склавши руки, коли довкола – стільки важливих справ! Звісно, народився і виріс у селі, по-справжньому люблю саме таке життя, тобто маю вже певний життєвий досвід та інтуїцію – знову ж таки, від своїх батьків.



Слова у Василя Булаха не розходяться з його шляхетними ділами, адже саме так він і живе – допомагає двом школам, дитсадку, лікарні, людям похилого віку, інвалідам, воїнам АТО та родинам загиблих…



– А як же інакше? Ми – одна громада! – наголошує Василь Миколайович. – Допомагаємо армії, бо часи зараз такі, що це – справа честі.



У Василя Булаха – дві прекрасні доньки, Юлія та Олена, працюють разом із батьком. Підтримують його в усьому, і самі теж трудяться дуже багато. Тож тато ними щиро пишається, дуже їх любить та обожнює своїх чотирьох малих онуків!



Виглядає Василь Миколайовичем молодшим за свій вік. Коли поцікавився, як це йому вдається, відповів серйозно:



– Я просто займаюся улюбленою справою, думаю про неї 24 години на добу. По суті, й хобі якихось особливих не маю, моє захоплення – це робота. От і увесь секрет...



Зараз на підприємстві «Авангард» є чудові фахівці в усіх галузях: і на ділянці механізації, в гаражі, на зернотоку, і на фермі… Тут випікають свій смачний хліб, адже є власна пекарня, до якої завезли нове обладнання. І тепер випікають 15 хлібобулочних виробів, зокрема святкові короваї. Пекарня працює в чотири зміни. Свіжі, такі смачнючі хліб та булочки розвозяться по всьому району, тому пекарня має п’ять власних автівок. Хліб – лише власного виробництва і – жодних домішок… Тож їси – й хочеться!



На фермі тепер трудиться 80 працівників. Взагалі ж, тут – 2444 голів великої рогатої худоби, корів – 1150, близько 1000 – дійних. Завдання: 2000 – дійних, і ще 200 – тільних корів, на перспективу… Головне, щоб стабільно були високі надої! Зарплата оператора машинного доїння – близько 16 тисяч гривень за десять днів роботи. Тож це – ще й важливий соціальний проект, бо створюються робочі місця з достойною заробітною платою.



Тут мають 29 тонн молока щодоби. Мріють про 10 тисяч літрів на корову – за рік (нині – 8 тисяч). Це – цілком реально!



В «Авангарді» займаються й іншою переробкою – виготовляють власну ковбасу. Продукція – якісна і користується попитом, бо одразу вирішили, що халтурити не будуть – це має бути справжня, натуральна ковбаса.



Тепер тут виробляють і дуже смачний твердий голландський сир із власного молока. Технологія – голландська. Сир відмінної якості, смачний, його продають не тільки в Курені, у Бахмацькому районі, а також у Чернігові та Києві.



Односельці знають, що Василь Булах не звик кидати слів на вітер – якщо вже пообіцяв, то неодмінно виконає задумане!



Допоміг храмові святого Миколая Української Православної церкви відремонтувати приміщення. Як і Курінському НВК (навчально-виховному комплексі) I-III ступенів. Тут – 220 учнів та 24 дитини віком п’ять років. Школа – успішна, її вихованці навчаються в найпрестижніших університетах країни.



Курінська амбулаторія загальної практики сімейної медицини уже уклала, згідно з медичною реформою, понад 2000 угод із жителями. Причому не лише з рідного Куреня, а й навколишніх сіл та Бахмача. Люди медикам цілком довіряють, бо амбулаторія забезпечена всім необхідним. Тут є й денний стаціонар. Первинна медична допомога надається якісно та своєчасно. Вже і не здивувався, як почув немало добрих, щирих слів про подвижника-мецената Василя Булаха, який встигає допомогти скрізь, ніби справжній чарівник!

Поспілкувавшись із багатьма жителями села та побачивши все на власні очі, ще раз переконався, що Курінь – одне з кращих сіл не лише Бахмацького району, а й Чернігівщини. Всі заклади соціальної інфраструктури живуть та повноцінно працюють, перш за все, завдяки допомозі аграріїв. І левову частку допомоги надає саме «Авангард» під керівництвом Василя Булаха, депутата райради. Адже з усіх серйозних питань, які потребують організації праці, ресурсу, техніки, грошей, односельці, в першу чергу, звертаються до нього. Василь Миколайович узяв на себе капітальний ремонт школи та храму, і дорогами займається, зокрема й комунальної власності, – дороги ремонтуються. Тобто це – постійна і дуже важлива для всієї громади допомога.



А які великі свята для жителів у Курені відбуваються! 22 такі заходи щороку, масштабні, за участю багатьох людей – це і люди похилого віку, й ліквідатори аварії на ЧАЕС, наші захисники Вітчизни, «афганці», педагоги, медики, аграрії, молодь… І в усьому допомагає сільгосппідприємство «Авангард».



Тому, попри всі негаразди, які зараз є в державі, село Курінь стабільно розвивається; постійно щось робиться, ремонтується та відкривається… Це – головне!



Село Курінь – це гордість Чернігівщини!



Сергій Дзюба